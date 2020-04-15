Сирийская армия провела операцию против террористов в окрестностях Пальмиры

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15 апреля, среда  |  Последнее обновление — 09:03  |  vz.ru
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Польша мешает Украине перейти на американский газ

Варшава оказалась на распутье: самой отказаться от российского газа или исполнить такую же мечту УкраиныФото: РИА Новости
Главный геополитический проект США и Украины по поставкам американского СПГ вместо российского газа ждет провал. Меморандум о поставках Киеву 6–8 млрд кубов СПГ из США может так и остаться никого не обязывающим документом. И виновным в этом окажется Польша. Варшава оказалась на распутье: она должна либо сама перейти на американский газ, либо предоставить эту возможность Украине. Подробности...
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«Глаза и уши» президента вышли из тени

Владимир Путин контролирует ситуацию в регионах с помощью полпредовФото: Алексей Никольский/ТАСС
В ходе борьбы с коронавирусом Кремль наделил губернаторов дополнительными полномочиями. Теперь регионы должны сами определять режим санитарных мер и работы предприятий. Но нынешняя ситуация активизировала деятельность еще одного важнейшего института власти, созданного президентом в столь же непростых обстоятельствах.  Подробности...
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Почему власти не вводят режим ЧС

Усиленные патрули помогут разогнать с улиц Москвы нарушителей санитарного режимаФото: Илья Питалев/РИА Новости
В блогосфере звучат призывы обеспокоенных горожан: распространение вируса подошло к угрожающей черте, введите в Москве режим ЧП. Тревогу людей вполне можно понять, ведь обстановка ухудшается. Но те, кто подписывает петиции в пользу ЧС, на самом деле слабо себе представляют, чем такой режим обернется для них самих. Понимают ли они, к примеру, что чрезвычайщина вызовет массовые увольнения? Подробности...
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«Сухой закон» оказался для Африки страшнее коронавируса

Армия помогает устанавливать порядок в ЮАР – но нарушил его вовсе не коронавирусФото: NIC BOTHMA/ЕРА/ТАСС
Мир облетели кадры массовых погромов, которые прямо сейчас происходят в ЮАР, в некоторые регионы страны введена армия. Грабежи магазинов и волну насилия прямо связывают с пандемией коронавируса и ее социальными последствиями. Действительно ли пандемия поставила ключевую страну Южной Африки на грань социальной и политической катастрофы? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Мир креативного класса уничтожен супом из Бэтмена

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Идеи прекрасного нового мира, как оказалось, не способны выжить в реальности без щедрого финансирования политиками и правительствами. А привычка попивать полезный желудевый кофе, ведя подкасты вместо работы, и вовсе теперь под большим вопросом. Подробности...
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В США начинается очередная фаза гражданской войны

Сергей Мардан, публицист
Демократы взяли жесткий курс на то, чтобы обвинить Дональда Трампа в некомпетентности, которая привела Соединенные Штаты к гуманитарной катастрофе. Они теперь прямо объявляют президента виновным в смерти от коронавируса десятков тысяч американцев. Подробности...
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Чума чумой, а русофобия по расписанию

Максим Соколов, публицист
Староста района Прага-6 не просто подсуетился со сносом памятника освободителю столицы Чехии и концлагеря Аушвиц маршалу Коневу. Сокрушение памятника было сопровождено откровенным глумлением человека, уверенного в своей безнаказанности. Подробности...
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      Более двухсот тысяч россиян приняли участие во флешмобе «Изоизоляция» в соцсетях. Участники акции, коротая время в самоизоляции, позируют как герои картин известных художников. К примеру, эта девушка изобразила Офелию с полотна Джона Эверетта Милле
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      Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах

      Полиция по всему миру несет службу в особом режиме из-за коронавируса. В то время, как в странах Европы, Азии и Латинской Америки обычные люди обязаны сидеть на карантине, стражи порядка следят за его исполнением. В Италии полицейским помогают дроны
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      Коронавирус увеличил социальную дистанцию между людьми

      В числе основных мер борьбы с распространением нового коронавируса специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали увеличение социальной дистанции. Риск заражения сильно снижается, если между людьми сохраняется расстояние более метра. Власти большинства стран прислушались – и призвали граждан сделать так же
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              Сирийская армия провела операцию против террористов в окрестностях Пальмиры

              15 апреля 2020, 08:39

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Подразделения сирийской армии провели операцию против банд террористической группировки «Исламское государство*» (ИГ*, запрещена в России), действующих в глубине пустыни на востоке провинции Хомс, сообщили СМИ.

              Как сообщила в среду газета «Аль-Ватан», правительственные силы атаковали противника в районе Вади-Абъяд к востоку от Пальмиры (240 км от Дамаска). В результате нанесенных ударов было ликвидировано значительное число боевиков и выведены из строя военно-транспортные средства, передает ТАСС.

              По информации издания, в 70 км к северу от Пальмиры в оазисе Эс-Сухна была обнаружена и уничтожена еще одна банда ИГ*, которая нападала на армейские блокпосты, расположенные вдоль шоссе Хомс – Дейр-эз-Зор.

              * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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