В Хорватии объяснили разницу в смертности от коронавируса на Востоке и Западе Европы

Хорватское издание Advance, сравнив число заразившихся и умерших от коронавируса в странах Европы, объяснило, какие факторы могли повлиять на разницу в уровне смертности на Востоке и Западе материка.

Портал указывает, что всего в регионе живет 740 млн человек – с учетом населения азиатской части России. В Восточной Европе оказалось около 40% жителей материка, в Западной – 60%. При этом число случаев заражения различается между ними в 60 раз, также в Восточной Европе в 17 раз меньше смертей, чем на Западе, передает РИА «Новости» со ссылкой на статью Advance.

Он отметил, что обвинения в фальсификации статистики часто носят политический характер, и вряд ли это может объяснить разрыв между странами Европы. В пример он приводит также Китай, который обвиняли в занижении числа заболевших, однако недавно страна объявила о победе над Китаем.

«КНР не стала бы сама себе стрелять в ногу», – пишет издание.

Другой возможной причиной автор статьи называет разное число поездок из одной страны в другую: в пример приводится частота авиарейсов в Западной Европе и, например, в Польше, Румынии или на Украине – в первой их значительно больше. Но и это, по мнению автора, не сильно повлияло на ситуацию с распространением коронавируса.

«COVID-19, как известно, болезнь очень заразная, и между ее распространением и введением строгих мер прошло достаточно времени. Вирус успел широко распространиться и по востоку Европы», – отмечается в статье.

Вероятной причиной различий он называет менталитет – в западных странах людям сложно что-то «навязать», а на востоке многие люди выполняют приказы, а не обсуждают, пишет издание.

«Сейчас, в особенный период, этот менталитет, вероятно, спасает», – пишет автор.

Отметил он и более строгие меры предосторожности в восточно-европейских странах.

Еще одна причина, пишет издание, – генетика. В Восточной Европе большая часть населения – славяне, которые «обладают специфическими генетическими чертами», пишет автор.

«Против «славянской теории» говорит, например, и то, что все неплохо складывается и в тех странах, где большинство граждан не славяне», – говорится в статье.

Еще один фактор – прививка БЦЖ, отмечает он. В Восточной Европе, пишет автор, всеобщее вакцинирование от туберкулеза применяется до сих пор, а на Западе от этой практики отказались. В пример он ставит ситуацию в Испании и Португалии. В последней прививки от туберкулеза ставили, а в Испании от них отказались. В итоге число зараженных в Португалии в десять раз меньше, а число жертв коронавируса – в 39 раз меньше.

«Если применить к этой аномалии все выше изложенные теории, то та, которая касается БЦЖ, выглядит, пожалуй, наиболее правдоподобно», – отмечает издание.

Автор статьи обратил внимание и на Германию, где в восточных землях смертность ниже, так как там делали прививки БЦЖ.

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова ранее заявила, что показатель вакцинации БЦЖ среди населения действительно может быть связан с уровнем заболеваемости и смертности от коронавируса. До этого группа эпидемиологов из Техасского университета (США) обнаружила, что в странах с программами вакцинации от туберкулеза в десять раз меньше случаев заражения коронавирусом.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.