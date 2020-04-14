СМИ рассказали об «уступке» России по нефтяной сделке

Из-за пандемии коронавируса России якобы пришлось «пойти на уступки» по нефтяной сделке, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Анонимный собеседник агентства заявил, что новое соглашение ОПЕК+ стало компромиссом для преодоления кризиса, и Москва была якобы вынуждена договариваться в неблагоприятных условиях, передает РИА «Новости».

Напомним, в воскресенье состоялось новое заседание ОПЕК+, в ходе которого все 23 страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти. После этого лидеры России, США и Саудовской Аравии провели телефонный разговор, в ходе которого подтвердили вступление в силу договоренностей об ограничении объема добычи нефти.

По словам главы минэнерго Саудовской Аравии, страны ОПЕК+ сократят добычу почти на 12,5 млн баррелей в сутки от уровня апреля. При этом в ОПЕК+ спрогнозировали общемировое сокращение добычи нефти на 19 млн баррелей в сутки с учетом обязательств всех других нефтедобытчиков, включая США, Канаду, Норвегию.

Министр энергетики Александр Новак раскрыл условия сделки нефтедобывающих стран для России, выразив уверенность, что это решение позитивно сбалансирует рынок и цены.