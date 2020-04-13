Ученые назвали условия жизни человека на других планетах

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За чей счет удалось избежать всемирной нефтяной катастрофы

Цены на нефть теперь должны стабилизироваться на приемлемом для России уровнеФото: Алексей Андронов/ТАСС
Поздно вечером 12 апреля страны ОПЕК+ окончательно согласовали условия завершения «нефтяной войны». Одни называют итоговое соглашение вынужденным перемирием, другие – поражением. Но не Саудовской Аравии, а России. Кто больше выиграл, а кто проиграл по итогам нефтяного соревнования последних недель, и ради чего все это было совершено? Подробности...
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Брюссель настраивает итальянцев против военных из России

Итальянские СМИ назвали российских военных «специалистами биологических войн»Фото: Imago images/Italy Photo Press/ТАСС
Джузеппе Конте пришлось защитить Россию от нападок, которым подвергла нашу страну итальянская печать. Премьер назвал оскорбительными домыслы о том, будто Москва помогает охваченной эпидемией Италии из корыстных мотивов. Ранее либеральные издания уверяли, якобы Россия взамен требует снять с нее санкции, а прибывших для спасения жителей Бергамо наших врачей СМИ назвали «спецами биологической войны». Подробности...
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Полвека назад СССР уже победил одну эпидемию

Советская практика борьбы с эпидемиями актуальна и сегодняФото: Дынин Исаак/Фотохроника ТАСС
Массовая изоляция людей, срочные действия силовиков по отлову нарушителей карантина и масштабная дезинфекция – все это в нашей стране уже было, причем всего лишь пятьдесят лет назад. Речь идет о вспышке холеры на юге СССР. Как советской власти удалось быстро и эффективно подавить распространение опасной болезни и какие уроки этого события до сих пор актуальны? Подробности...
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Макрон хочет создать из европейской разведки заведомо невозможное

Идея общеевропейской разведки продвигается в первую очередь президентом Франции Фото: Liewig Christian/ABACA/Reuters
Пока человечество борется с коронавирусом, в ЕС незаметно создали еще одну околоразведывательную структуру. «Разведывательная коллегия Европы» (Intelligence College of Europe, ICE), как заявляется, будет площадкой для обмена информацией между разведывательными структурами стран Евросоюза. Означает ли это, что в ЕС появляется общая разведслужба, и как на происходящее должна реагировать Россия? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Киев и Минск взаимоотталкиваются

Артём Бузила, публицист
Украина повязана руками и ногами с Евросоюзом. Поэтому украинско-белорусская дружба будет использоваться на Западе как «дразнилка» для России. У Белоруссии нет других вариантов, кроме еще более тесной интеграции с Россией. Подробности...

Почему Россия обязана помогать другим странам бороться с коронавирусом

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Москва не осталась в стороне и активно поддерживает Италию, США, Сербию и другие страны в борьбе с коронавирусом. Но не потому, что может – а потому, что должна. Не этим странам, а самой себе. Подробности...
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Дмитрий Родионов, политолог
Конечно, в такие случайности поверить сложно. Но они случаются. Мистики попытаются объяснить все волей высших сил: мол, не стоило полякам соваться в Смоленск, хотели устроить парад на костях – получили новые кости. Но, тем не менее, это случайность. Подробности...
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              Ученые назвали условия жизни человека на других планетах

              13 апреля 2020, 10:35

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Людям необходимо эволюционно видоизмениться, чтобы приспособиться к условиям жизни на других планетах, рассказал заведующий лабораторией нейтронной и гамма-спектроскопии отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Максим Литвак.

              «Одна из моих любимых идей – может быть, терраформировать (сделать условия на всей планете близкими к земным) не планету, а себя подогнать под ее условия», – передает РИА «Новости» слова Литвака.

              «Эволюционируя, человек может научиться настолько контролировать свой организм, что перестанет обращать внимание на внешние условия. Перейти в какую-то новую фазу, когда человеческое тело не нужно будет», – добавил ученый.

              Он пояснил, что жизнь может существовать в совершенно экстремальных условиях, и люди те возможности, которые в них заложены, используют на 10-15%.

              «Развив их, человек может, например, научится быстро регенерировать, адаптируясь к большому космическому радиационному фону. Это кажется фантастическим, но в настоящее время биотехнологии развиваются достаточно быстро», – добавил Литвак.

              Он рассказал также, что попадание астероида в Землю не погубит человечество, если часть людей предварительно переберется на Марс.

              «С точки зрения глобальной катастрофы, попадания астероида в Землю, часть цивилизации сможет спастись, если будет жить на Марсе», – сказал он.

              «Но в случае гравитационных возмущений, вызванных, например, перестройками орбит планет типа Юпитера, как это, предполагают, раньше было, во внутреннюю часть Солнечной системы могут быть привлечены объекты из пояса астероидов, которые, как шрапнель, посекут все на своем пути, и вероятность их попадания не только в Землю, но и в Марс может быть очень большой», – добавил ученый.

              Кроме того, по его словам, при угасании Солнца человечество, если оно к тому времени еще будет существовать, тоже не выживет на Марсе, потому что пропадет почти вся Солнечная система.

              По словам Литвака, человечество сможет жить на Марсе в районах с искусственно созданными благоприятными условиями.

              «Нужно начать с колонизации Марса, потому что люди вполне смогут там жить в условиях, которые создадут искусственно для себя любимых локально, а не для всей планеты в целом», – сказал он.

              По словам ученого, в дальнейшем человечество решит, стоит ли терраформировать Красную планету, то есть сделать условия на всей планете близкими к земным.

              «Может, в какой-то момент люди не захотят возвращаться на Землю и, соответственно, начнут формировать планету под себя», – пояснил он.

              Ранее Литвак заявил, что человечеству для путешествий за пределы Солнечной системы и заселения экзопланет в других галактиках необходимо изобрести новый транспорт.

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