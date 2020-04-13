Рынок нефти отреагировал на успех переговоров ОПЕК+

На фоне завершения переговоров нефтедобывающих стран по сокращению добычи стоимость июньского фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE выросла на 2,45% – до 32,25 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость фьючерса нефти WTI выросла на 0,22%, достигнув отметки 22,81 доллара за баррель, передает ТАСС.

Напомним, в воскресенье состоялось новое заседание ОПЕК+, в ходе которого все 23 страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти. После этого лидеры России, США и Саудовской Аравии провели телефонный разговор, в ходе которого подтвердили вступление в силу договоренностей об ограничении объема добычи нефти.

По словам главы минэнерго Саудовской Аравии, страны ОПЕК+ сократят добычу почти на 12,5 млн баррелей в сутки от уровня апреля. При этом в ОПЕК+ спрогнозировали общемировое сокращение добычи нефти на 19 млн баррелей в сутки с учетом обязательств всех других нефтедобытчиков, включая США, Канаду, Норвегию.

Министр энергетики России Александр Новак выразил уверенность, что сделка нефтедобывающих стран позитивно сбалансирует рынок и цены.