Индия выразила готовность снять запрет на экспорт гидроксихлорохина в Россию

Индия готова снять запрет на поставку в Россию противомалярийного препарата гидроксихлорохин для лечения коронавируса, заявил посол страны в Москве Бала Венкатеш Варма.

«Что касается гидроксихлорохина, который производится в Индии, конечно, у нас есть собственные потребности в этом лекарстве, но Индия заявила, что это вопрос гуманитарного характера, и мы будем поддерживать наших близких друзей. У России есть заинтересованность, и индийское правительство гарантировало, что мы сделаем все возможное в нынешних условиях в духе дружбы между нашими странами. Российская сторона обратилась к нам с соответствующим запросом, мы ожидаем положительный ответ», – заявил посол, передает ТАСС.

Он отметил, что ситуация с распространением коронавируса не скажется на графике выполнения военных контрактов России и Индии, в том числе на поставки С-400.

«Было небольшое смещение графика поставок на две недели, но все ключевые контракты будут выполняться в соответствии с ним, я не ожидаю никаких проблем», – сказал дипломат.

С 25 марта в Индии объявлена трехнедельная «общенациональная блокировка». Жителей страны попросили не выходить на улицы без веских причин, ограничили работу общественного транспорта, такси, метро и железных дорог. Также до 14 апреля запрещены все внутренние и международные пассажирские авиарейсы.

Президент США Дональд Трамп пригрозил Индии ответными мерами в случае, если индийская сторона введет запрет на поставки медикаментов в Соединенные Штаты.

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