Пушков оценил мотивы помощи Италии со стороны США

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал намерения Соединенных Штатов оказать Италии помощь в борьбе с коронавирусом.

«В Вашингтоне сообразили, что неважно смотрятся со своим гиперэгоизмом и нежеланием помогать даже союзникам», – отметил сенатор в своем Twitter.

«В Италии эпидемия пошла на спад, как вдруг США решили оказать ей помощь. Политическую подоплеку Трамп и не скрывает. По его словам, это должно показать «лидерство США», – добавил Пушков.

Напомним, в меморандуме, подписанном президентом США Дональдом Трампом, говорится, что американские власти готовы оказать помощь Италии в борьбе с коронавирусом. В документе сказано, что так Соединенные Штаты покажут свое лидерство вопреки якобы имеющейся со стороны России и Китая «дезинформации».

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео подверг критике Всемирную организацию здравоохранения и заявил о готовности Вашингтона «взять на себя руководящую роль» в борьбе с коронавирусом.

Между тем, США возглавляют рейтинг самых зараженных территорий мира. По последним данным, число вирус-положительных в США превысило 500 тыс. человек. За минувшие сутки в стране умерли 2 тыс. человек с коронавирусом.

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