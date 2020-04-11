Жертвами коронавируса в США за сутки стали более 2 тыс. человек

Число жертв коронавируса в США за сутки впервые превысило 2 тыс. человек, сообщил университет Джонса Хопкинса.

Скончались 2 тыс. 508 человек. Общее количество смертей составляет в США 18 тыс. 637 человек, передает РИА «Новости».

В США выявлено 496 тыс. 535 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 28 тыс. 790 человек, передает ТАСС.

Напомним, власти США ожидали, что от коронавируса могут погибнуть от 100 тыс. до 200 тыс. американцев. Президент США Дональд Трамп сообщил, что сейчас ожидается от 55 тыс. до 75 тыс. жертв.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.