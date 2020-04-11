Трамп в пику России согласился помочь Италии

Американские власти готовы оказать помощь Италии в борьбе с коронавирусом. Так Соединенные Штаты покажут свое лидерство вопреки якобы имеющейся со стороны России и Китая «дезинформации». Об этом говорится в меморандуме, подписанном президентом США Дональдом Трампом.

В документе сказано, что американские власти считают защиту своего народа приоритетом, однако поддержка страдающей от коронавируса Италии должна смягчить последствия кризиса, снизить риск повторной передачи вируса из Европы в США и одновременно продемонстрировать «лидерство» Соединенных Штатов, передает РИА «Новости».

Ранее госсекретарь Майк Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в якобы распространении «дезинформации» о борьбе США с эпидемией. Сенатор Алексей Пушков в ответ призвал главу Госдепартамента США «не валить с больной головы на здоровую», подчеркнув, что Россия не виновата в большом количестве погибших из-за коронавируса в Америке.

Позднее Помпео подверг критике Всемирную организацию здравоохранения и заявил о готовности Вашингтона «взять на себя руководящую роль» в борьбе с коронавирусом.

Напомним, что США возглавляют рейтинг самых зараженных территорий мира. По последним данным, число вирус-положительных в США превысило 500 тыс. человек. За минувшие сутки в стране умерли 2 тыс. человек с коронавирусом.

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