Китай направил в Россию медицинских экспертов

В Россию направлена группа китайских медицинских экспертов, сообщил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

Они направлены в Россию, чтобы «помочь справиться со вспышкой коронавирусной инфекции». Группу сформировал госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения, передает ТАСС.

МИД Китая заявил, что специалистов «пригласило правительство Москвы, среди них авторитетные китайские вирусологи и врачи, которые имеют большой клинический опыт и практические знания, приобретённые в период борьбы в стране с эпидемией», передает РИА «Новости».

Sina.com сообщает, что в Россию из Китая также направлены одноразовые медицинские маски, респираторы N95, одноразовые перчатки, защитные костюмы и другие расходные материалы.

Напомним, именно в Китае произошла первая вспышка коронавируса. Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал, что Китай предоставит иностранным государствам помощь в борьбе с пандемией коронавируса.