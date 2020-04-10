Экономист спрогнозировал рост цен на нефть даже без новой сделки с ОПЕК

Цены на нефть могут вырасти до 40-50 долларов за баррель во второй половине 2020 года даже без новой сделки по сокращению добычи нефти, заявил главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач.

«Со второй половины 2020 года восстановление цен может произойти за счет сокращения добычи сланцевой нефти в США и в других странах с высокой себестоимостью, а также восстановления спроса после завершения коронавирусной пандемии», – цитирует ТАСС Клепача.

Он считает, что при этом сценарии в 2021 году цена на нефть может составить в среднем 44 доллара за баррель, в 2022 году – 46 долларов за баррель, а к 2024 году – 49 долларов за баррель

Межу тем стоимость российской нефти Urals усилила рост и превысила 20 долларов за баррель, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на аналитическое агентство Argus.

«Стоимость Юралс в Северо-Западной Европе (СЗЕ) в четверг выросла в абсолютном исчислении на 2,52 доллара за баррель вслед за североморским эталоном, до 20,30 долларов за баррель (cif Роттердам)», – говорится в сообщении.

Отмечается, что цена на российскую нефть опустилась 1 апреля до минимального значения с марта 1999 года и составила 10,54 доллара за баррель. С тех пор стоимость Urals выросла почти вдвое. Это произошло благодаря намерениям крупных производителей сократить добычу.

«Поддержку стоимости российского сорта оказывают крупные арбитражные поставки в Китай, где спрос на нефть восстанавливается», – уточнили в Argus.

Скидка на Urals в Северо-Западной Европе в четверг уменьшилась относительно Brent с 20 марта – на 1,05 доллара за баррель, до 3,70 доллара за баррель.

В Средиземноморье стоимость партий Urals объемом по 80 тыс. тонн выросла в абсолютном выражении лишь на 0,02 доллара за баррель, до 19 долларов. Такое незначительное изменение аналитики связали с ростом скидки на сорт в регионе на 1,45 доллара за баррель, до 5 долларов за баррель к Brent.

«Это стало максимальной скидкой на российскую нефть с июня 2008 года. По данным трейдеров, давление на стоимость сорта оказало ослабление спроса на Urals в Турции и Индии», – уточнили эксперты.

В пятницу сообщалось, что глава российского государства Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд в формате телефонной конференции обсудили добычу нефти.

Напомним, проект соглашения ОПЕК+ предусматривает снижение добычи нефти и Россией, и Саудовской Аравией на 2,5 млн баррелей. Большинство стран ОПЕК+ договорились совокупно сократить добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки на период май-июнь, но сделка требует согласия Мексики, которая не соглашается усилить свое сокращение добычи на 64 тыс. баррелей. Сообщалось, что Мексика угрожала выйти из ОПЕК+.