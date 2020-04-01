Генпрокуратура и ФАС усилили меры по недопущению рост цен на продукты и лекарства

Генеральная прокуратура России и Федеральная антимонопольная служба усилили меры по недопущению роста цен на продукты, лекарства и маски в связи с распространением коронавируса, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Генеральной прокуратурой РФ во взаимодействии с Федеральной антимонопольной службой и иными уполномоченными органами усилена работа по противодействию нарушениям при ценообразовании на продукты питания и лекарственные средства. Обеспечены системный мониторинг складывающейся ситуации и обмен соответствующей информацией», – передает ТАСС сообщение Генпрокуратуры.

Прокуратура отмечает, что начала проверки для установления и пресечения нарушений антимонопольного законодательства, а также фактов заключения антиконкурентных соглашений, необоснованного роста стоимости лекарств и продуктов.

На прошлой неделе президент Владимир Путин подписал закон о праве правительства фиксировать цены на лекарства и медицинские изделия при угрозе распространения опасного для окружающих инфекционного заболевания.

Добавим, что ФАС ранее выявила картельные соглашения на рынке гречневой крупы. Если факт картелей будет доказан, виновным грозит уголовная ответственность.

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