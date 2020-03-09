На американских биржах обвалились акции «Яндекса» и VEON

Акции компаний «Яндекс» и VEON (владеет ПАО «Вымпелком»), которые имеют листинг на американских биржах NASDAQ и NYSE, обвалились на торгах в понедельник.

Яндекс потерял на NASDAQ 14,8%, телеком-оператор VEON – 17,5%, МТС на бирже NYSE – на 12,4%, передает «Интерфакс».

В понедельник на фоне ситуации с нефтью и дальнейшим распространением коронавируса обрушились рынки в разных странах, американские торги пришлось даже приостанавливать.