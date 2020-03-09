Опубликованы итоги противостояния сирийских «Буков» с турецкими беспилотниками

За время боевых действий в сирийском Идлибе расчеты «Бук-М2Э» сирийской армии выполнили 25 пусков ракет и сбили 20 турецких беспилотников.

Об этом сообщается в Twitter обозревателя Syrian_MC.

Он также отмечает, что трижды ракеты не достигли цели, еще два беспилотника самоуничтожились.

Добавим, что в начале марта сирийские военные также пытались сбить истребитель F-16 ВВС Турции с помощью ЗРК С-200 «Ангара», однако самолет избежал попадания, но вернулся в турецкое воздушное пространство.

О том, что сирийские войска сбивали турецкие беспилотники, уже сообщалось.