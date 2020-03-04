Сирийцы попытались сбить турецкий F-16 с помощью С-200

В Идлибе сирийские военные попытались сбить истребитель F-16 ВВС Турции с помощью ЗРК С-200 «Ангара», однако самолет избежал попадания, пишет Al Masdar News.

После того, как F-16 избежал столкновения с ракетой, он вернулся в воздушное пространство Турции, сообщает 360tv.

Ранее сирийские войска сбивали только турецкие беспилотники. В то же время Турция уничтожила несколько сирийских самолетов.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД