Мамаев впервые забил в чемпионате России после выхода из колонии

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9 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 16:25  |  vz.ru
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Коронавирус изменит туристические предпочтения россиян

Российские курорты ждут наплыва туристов на фоне вирусаФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Бушующий в Азии и Европе коронавирус может привлечь дополнительных туристов на российские курорты – в Крым и Краснодарский край. Как один из вариантов развития событий – это вполне возможно. Однако туроператоры с большим скепсисом смотрят в будущее. Насколько сильна тревога среди туристов и где будут отдыхать в этом году россияне? Подробности...
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Почему Европа проигнорирует призывы прибалтов не ехать в Москву на 9 мая

Пять лет назад на параде в честь 70-летия ПобедыФото: Алексей Дружинин/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
Чем ближе к празднованию 75-летия Победы, тем заметнее будут попытки отговорить приглашенных иностранных лидеров от поездки в Москву на 9 Мая. Например, министр иностранных дел Литвы агитирует европейских коллег не ехать на парад прямо во время саммита в Хорватии. Впрочем, эти усилия недругов России ни к чему не приведут. Подробности...
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Румыния поссорилась с Россией из-за золотых табличек на неизвестном языке

На 513 табличках, найденных в Румынии, были выгравированы картинки и тексты на неизвестном языкеФото: из личного архива
Алексея Умнова-Денисова
«Из-за наличия фотографий золотых румынских пластинок власти обвинили меня в их краже, хотя сами заявляют, что ими не владеют. Потому я собираюсь обратиться к юристу, чтобы привлечь румын к ответственности», – рассказал газете ВЗГЛЯД ученый-лингвист Алексей Умнов-Денисов. Ранее ему запретили въезд в Бухарест, что вызвало скандал в российско-румынских отношениях.  Подробности...
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Зеленский готовит почву для отказа от Минских договоренностей

Зеленский относится к Донбассу далеко не так миролюбиво, как это могло показатьсяФото: president.gov.ua
Похоже, киевские власти нашли способ отказаться от Минских договоренностей – и в то же время избежать наказания за это. По крайней мере, об этом свидетельствует и характер недавних перестановок в украинском правительстве, и последние заявления президента Украины западным СМИ. Что думают на этот счет сами жители Украины? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Вирус вскрыл подводные камни, разбросанные эффективными менеджерами

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Вброс 9700 сообщений о сотнях трупов и сотнях тысяч зараженных в Москве старательно распространялся через родительские и мамашкины группы и форумы по всем соцсетям. Причем профессионально. Кому-то это очень надо – нагнетать тему. Подробности...
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Полиамория лучше, чем тайные измены

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Если у Паши есть Маша, помимо Наташи, то Паша, конечно, может делить свое время между ними двумя, но если он любит обеих, не будет ли он страдать, что проводит с каждой меньше времени, чем ему бы хотелось? Подробности...
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Цена на нефть как замена демократии

Сергей Мардан, публицист
Если противостояние СССР и США носило исключительно идеологический смысл, то сегодня никакого идеализма в мировой политике не осталось вообще. Политика теперь делается всегда с использованием калькулятора. Подробности...
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      Десятки тысяч беженцев прорываются из Турции в Грецию

      Более 100 тысяч беженцев, скопившихся у границ Турции с Евросоюзом, прорвались в Евросоюз после того, как Анкара приняла решение открыть границы. Уже есть первые жертвы - греческие пограничники застрелили беженца из Сирии
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      В Рио-де-Жанейро стартовал знаменитый ежегодный карнавал

      Ежегодное состязание лучших школ самбы проходит в крупнейшем городе Бразилии – Рио-де-Жанейро. В этом году участники знаменитого карнавала выбрали нарочито аполитичные костюмы – в шествии были и русалки, и ковбои, и даже животные. Так танцоры отреагировали на противоречивую политику президента страны Жаира Болсонару
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              Мамаев впервые забил в чемпионате России после выхода из колонии

              9 марта 2020, 15:45

              Текст: Сергей Гурьянов

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              Полузащитник Павел Мамаев, который в сентябре 2019 года вышел из колонии после драки в московском кафе, дебютировал за футбольный клуб «Ростов» в чемпионате России и забил гол ЦСКА.

              Мамаев вышел на замену на 58-й минуте при счете 2:1 в пользу «Ростова». Спустя 5 минут после выхода на замену он поразил ворота Игоря Акинфеева, сделав счет 3:1, передает РИА «Новости».

              Отметим, что Кокорин, который вместе с Мамаевым отбывал наказание в колонии, также забил первый гол после возвращения в футбол – в прошлом туре чемпионата России, дебютировав за «Сочи». Он также рассказал, как изменилась его жизнь после тюрьмы.

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