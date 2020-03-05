Кокорин рассказал, как изменилась его жизнь после тюрьмы

Футболист Александр Кокорин рассказал СМИ, как изменилась его жизнь после заключения.

«Я такой же Александр Кокорин. Просто к тем вещам, которые я и так понимал, я начал относиться более серьезно. Понятно, что я знал, что нельзя людей бить, знал, что самое главное – это чтобы семья и родственники были здоровы. Когда я с ними разлучился, я понял это в три раза сильнее. Я все вещи эти знал, но когда такое в жизни происходит, ты начинаешь больше это ценить», – сказал спортсмен в разговоре Sport24.

Он добавил, что все время заключения его родные и близкие оказывали ему поддержку, также ему помогали люди, с которыми он общался в Сети.

«Это ребята, с которыми я общался в интернете. С которыми я в «Локомотиве» играл. Друзья детства. Алан Чочиев прямо очень поддерживал, очень проявил себя, но я в нем и не сомневался. Он не побоялся», – пояснил Кокорин.

В среду супруга Павла Мамаева Алана рассказала, что ее супруг изменился после 11 месяцев заключения, тюрьма пошла ему на пользу.

Напомним, суд удовлетворил ходатайство футболиста Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении и подтвердил условно-досрочное освобождение осужденных за драки в центре Москвы футболиста Александра Кокорина и его младшего брата Кирилла.

После освобождения футболисты рассказали о своем заключении.

Газета ВЗГЛЯД писала, какие выводы должны сделать знаменитости из истории Кокорина и Мамаева.