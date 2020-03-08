В ПФР нашли россиянку с пенсией в 52 тыс. рублей

В Омской области 70-летняя россиянка получает страховую пенсию в размере 52 тыс. 533 рубля, рассказала заместитель управляющего в региональном отделении ПФР Наталья Смигасевич.

По ее словам, такую сумму женщина заработала исключительно на страховых взносах и получает ее на общих основаниях, передает РИА «Новости».

При этом средний размер пенсионных выплат в Омской области составляет 13 тыс. 813 рублей, добавили в ПФР.

«На самом деле пенсионерок в Омской области не половина от общего количества омичей, находящихся на заслуженном отдыхе, а две трети. Если точнее, 397 тыс. из почти 598 тыс. получателей пенсий», – приводит слова Смигасевич портал Superomsk.ru.

Среди проживающих в регионе пенсионерок 612 женщин работали трактористами в сельском хозяйстве и машинистами строительной, дорожной и погрузочно-разгрузочной техники. Сейчас они получают от государства по 14 тыс. 467 рублей пенсии.

Число жительниц Омской области пенсионного возраста, родивших пять или более детей, насчитывает более 11 тыс. человек. Размер их пенсии составляет 14 тыс. 465 рублей.

Напомним, в четверг Госдума разрешила выходить на негосударственную пенсию в 55 и 60 лет. В конце октября 2019 года ЦБ и Минфин представили новую систему добровольных пенсионных накоплений – гарантированный пенсионный план. Она предоставит людям возможность самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства. Система может заработать в 2021 году.

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