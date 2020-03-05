Госдума разрешила выходить на негосударственную пенсию в 55 и 60 лет

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, по которому право получения негосударственной пенсии в рамках добровольного пенсионного страхования женщины приобретают с 55 лет, а мужчины – с 60 лет.

Авторами законопроекта стала группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым, передает ТАСС.

Сейчас предусматривается поэтапное увеличение возраста выхода на пенсию – до 60 и 65 лет у женщин и мужчин. Автоматически должен увеличиться и возраст выхода на негосударственную пенсию.

«Поздний выход на негосударственную пенсию делает институт негосударственной пенсии менее привлекательным для потенциальных вкладчиков, в связи с чем объем поступлений в негосударственные пенсионные фонды сокращается», – считают авторы документа.

Законопроект, принятый депутатами Госдумы, возвращает возраст выхода на негосударственную пенсию в 55 и 60 лет для женщин и мужчин. Также предлагается уточнить пенсионные основания, из которых будут исключены условия наличия страхового стажа.

Кроме того, уточнен порядок обращения за негосударственной пенсией.

«Это позволит привлечь к накоплению будущих пенсий в негосударственных пенсионных фондах такие категории лиц, как самозанятые граждане, иностранные граждане, лица, имеющие иждивенцев, и наемные работники», – отмечается в пояснительной записке.

Закон разрешает установить в пенсионных договорах по желанию сторон иной повышенный возраст, с момента достижения которого появляется право на получение негосударственной пенсии, однако не выше возраста выхода на государственную пенсию по старости.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин говорил, что инициатива повышает интерес и доверие граждан к негосударственным пенсиям. Также это позволит негосударственным пенсионным фондам запустить программы поддержки, которые рассчитаны на определенный возраст.

В конце октября ЦБ и Минфин представили новую систему добровольных пенсионных накоплений – гарантированный пенсионный план. Она предоставит людям возможность самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства. Система может заработать в 2021 году.