Противолодочные самолеты Ту-142 выполнили полеты над водами Иберийской Атлантики

Экипажи российских противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота отработали полетные задания над водами Иберийской Атлантики, сообщила пресс-служба Северного флота.

«Два экипажа дальних противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота отработали полетные задания над водами Иберийской Атлантики. Летчики выполнили полет на максимальную дальность с дозаправкой в воздухе от самолета-танкера Ил-78 дальней авиации ВКС России, дозаправка была проведена в южной части Норвежского моря. Продолжительность полета экипажей Ту-142 составила более 15 часов», – приводит текст сообщения ТАСС.

По информации пресс-службы, полеты были выполнены в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, маршрут проходил над нейтральными водами Баренцева, Норвежского, Северного морей и Атлантического океана.

«Во время полетов экипажи Ту-142 провели тренировку по решению задач в дальней морской зоне, летчики отработали навыки прохождения заданного курса над местностью без ориентиров и слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации», – сообщает пресс-служба.

В пресс-службе уточняют, что полеты самолетов противолодочной авиации Северного флота проводятся в рамках зимней программы боевой подготовки экипажей Ту-142.

Иберийская котловина (Испанская котловина) расположена к западу от Испании, в восточной части Атлантического океана.

Напомним, в конце февраля российские противолодочные самолеты Ту-142 выполнили полет над Норвежским и Баренцевым морями.

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