Сябитова раскритиковала попросившуюся замуж за Путина девушку

Телеведущая Роза Сябитова раскритиковала женщину из Иваново, которая попросила президента Владимира Путина взять ее в жены.

«К желанию выйти замуж за хорошего мужчину, это не имеет никакого отношения, хотя бы потому, что замуж и ребенка должен попросить мужчина. Другими словами, инициатива должна исходить от мужчины. Здесь чистый воды хайп, и желание привлечь к себе внимание любым способом», – написала телезвезда в своем Instagram.

Она добавила, что девушка, обратившаяся к главе государства, «затоптала» самые дорогие человеческие и семейные ценности, «как девичья гордость, чистота помыслов, приличие и уважение».

«Похоже, вернулись потомки бандитов 90-х, только теперь они уничтожают нас не физически, а психологически», – сделала вывод Сябитова.

Путин пообщался с жителями Иваново у входа в детскую поликлинику №6. Горожане поприветствовали главу государства и поблагодарили за визит в город, а одна из присутствующих девушек призналась президенту в любви. Позже она рассказала, о чем разговаривала с президентом.

Ранее Роза Сябитова заявляла, что желание российских женщин выйти замуж «за богатого» стало масштабной проблемой.