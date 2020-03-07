В Китае обрушилось здание гостиницы, под завалами оказались десятки человек

В китайской провинции Фуцзянь обрушилось здание отеля, из здания успели спасти 28 человек.

Здание отеля Xinjia Express обрушилось в городском округе Цюаньчжоу в 19.30 по местному времени (14.30 мск), передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Синьхуа.

Управление по чрезвычайным ситуациям Китая уточнило, что инцидент произошел в 19.15 по местному времени (14.15 мск).

#BREAKING: A hotel building collapsed in Quanzhou, SE China's Fujian at around 7 pm Saturday, trapping an unknown number of people under it. So far 16 people have been rescued. Rescue work remains underway. pic.twitter.com/rK7tEagQvV — People's Daily, China (@PDChina) March 7, 2020

По предварительным данным, под завалами могли оказаться около 70 человек. По состоянию на 21.00 по местному времени (16.00 мск) удалось спасти 28 человек.

Причина обрушения не называется, данных о погибших или раненых пока не поступало. В поисково-спасательной операции участвуют порядка 150 пожарных и спасателей.

Газета «Синьцзинбао» со ссылкой на заявление сотрудника управления по чрезвычайным ситуациям уточнила, что рухнувший отель использовался для карантина тех, кто ранее находился в карантине после тесного контакта с зараженными коронавирусом.

В феврале в Новосибирске в одном из кафе обрушилась кровля, из-под завалов извлекли пять человек, один из них погиб, еще четверо пострадали.