В освобожденном поселке под Алеппо нашли подземный лабиринт со штабом боевиков

Военнослужащие сирийской армии обнаружили на окраине освобожденного поселка Хаям около Алеппо многокилометровую сеть подземных тоннелей со штабом боевиков, сообщил полковник сирийской армии Абдельхадер Эльбидж.

«Мы давно наблюдали за этим районом и удивлялись, как боевикам удавалось скрытно перемещаться по позициям, менять позиции. Но когда мы их выбили отсюда и увидели все, что они тут выкопали и построили, все стало на свои места. Но видите – даже это им не помогло», – цитирует офицера ТАСС.

Под землей сирийские военные обнаружили запутанную сеть тоннелей с десятками узких коридоров. В одной из комнат находился штаб террористов, здесь на офисной доске сохранился план расположения огневых точек и расписание дежурств. В штабе было даже электричество. В подземелье, откуда боевики держали оборону, были оборудованы комнаты для отдыха и склады.

По мнению полковника Эльбиджа, в обустройстве подземного сооружения боевикам помогали иностранцы.

«Здесь находился передний край обороны террористов. Отсюда они отстреливались. Эти все укрепления – брустверы, блиндажи – они строили несколько месяцев. Трудно их было выбить отсюда, но мы справились», – поделился военнослужащий сирийской Закария Эльбедж.

В поселке до войны проживали более 3 тыс. человек, большинство бежали после начала боевых действий. Власти приступили к разбору завалов и восстановлению поселка, где повреждены почти все дома. Сначала порядок наведут на территории трехэтажной поселковой школы, часть которой боевики превратили в свой госпиталь.

Напомним, в середине февраля сирийская армия освободила десятки населенных пунктов в западных и северных окрестностях Алеппо, а также установила полный контроль над самим городом.

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