В ВОЗ призвали не надеяться на исчезновение коронавируса летом

Утверждения о том, что летом коронавирус нового типа перестанет распространяться, неверны, заявил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

«Нам пока что неизвестно, какой будет активность и динамика вируса в различных климатических условиях. Мы должны признать, что вирус может сохранить способность распространяться», – сказал Райан, передает «Интерфакс».

Он добавил, что на данный момент нет оснований полагать, что вирус исчезнет в летнее время.

В пятницу сообщалось, что исследователи обнаружили изменения в клинических симптомах людей, зараженных коронавирусом COVID-19 в разные периоды.

Ранее ученые выяснили, что с начала вспышки коронавируса в Китае вирус разделился на два подтипа, L и S, которые отличаются своей агрессивностью.

Напомним, на портале мэра Москвы Сергея Собянина появился официальный источник информации по коронавирусу в столице.