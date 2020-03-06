За нарушение карантина по коронавирусу в Чехии ввели штраф в 130 тыс. долларов

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6 марта, пятница  |  Последнее обновление — 20:39  |  vz.ru
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Украина распугивает потенциальных инвесторов грабежом российских банков

Киев незаконно продал российские активы на УкраинеФото: REUTERS/Konstantin Chernichkin
Киев экспроприировал собственность российского ВЭБа на территории Украины. Тем самым проигнорировано решение Стокгольмского арбитража о запрете продажи акций украинской «дочки» российского банка. Любопытно, что Киев обосновывает свои действия решением другого международного суда – в Гааге. А в основе судебных споров лежит одно и то же соглашение России и Украины от 1998 года. Как же разрешится эта юридическая коллизия? Подробности...
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Оппозиция сыграла свою роль в поправках к Конституции

Зюганов, похоже, обогнал Жириновского и Миронова по количеству популистских поправок к КонституцииФото: Анна Исакова/ТАСС
Прием поправок к Основному закону завершился, однако думская оппозиция по инерции продолжает бурно обсуждать свои варианты и ворчать при этом, что к ней мало прислушиваются. Так ли это? Что если подсчитать, сколько поправок КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» оказались полезными для страны, а сколько было вброшено чисто ради хайпа? Подробности...
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Румыния поссорилась с Россией из-за золотых табличек на неизвестном языке

На 513 табличках, найденных в Румынии, были выгравированы картинки и тексты на неизвестном языкеФото: из личного архива
Алексея Умнова-Денисова
«Из-за наличия фотографий золотых румынских пластинок власти обвинили меня в их краже, хотя сами заявляют, что ими не владеют. Потому я собираюсь обратиться к юристу, чтобы привлечь румын к ответственности», – рассказал газете ВЗГЛЯД ученый-лингвист Алексей Умнов-Денисов. Ранее ему запретили въезд в Бухарест, что вызвало скандал в российско-румынских отношениях.  Подробности...
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Министра обороны Украины выбрала женщина

Алексей Таран сначала уволился из украинской армии, а потом возглавил ееФото: Генеральний штаб ЗСУ/youtube
Положение на фронтах в Донбассе, возможно, станет более спокойным – по крайней мере, именно такой вывод можно сделать из характеристики человека, который стал новым министром обороны Украины. Чем интересен этот украинский генерал, какие скандалы с ним связаны и почему его назначение на высокий пост связывают с женщиной? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Российские журналисты стали мишенью

Павел Волков, публицист
Наличие информационной войны – не новость. Но на то она и информационная, чтобы продвигать свои интересы без физического насилия. Но многие страны ведут войну против журналистов. А это уже игра без правил. Подробности...

Около 2024 года в России что-то изменится

Дмитрий Ольшанский, публицист
Ограничительный принцип должен быть только один: нельзя ничего сдавать и нельзя никого предавать. И не должно быть такой «свободы», ценой которой будет это предательство, эта сдача. Подробности...

Почему СССР оказался не готов к войне с гитлеровской Германией

Герман Садулаев, писатель, публицист
В этой маленькой странной войне, в иранской проблеме и иранской операции, кажется, может быть найден секрет катастрофы июня 1941 года. Подробности...
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      Обсуждение: 8 комментариев
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              За нарушение карантина по коронавирусу в Чехии ввели штраф в 130 тыс. долларов

              6 марта 2020, 20:10

              Текст: Елизавета Булкина

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              В Чехии выявлены еще три случая заражения коронавирусом, всего в стране зафиксировано 15 случаев заражения. Штраф за нарушение карантина составляет 130 тыс. долларов, сообщил журналистам премьер Андрей Бабиш.

              «В пятницу число заболевших в республике возросло на 3 человека. Одна женщина заразилась от сына, вернувшегося из Италии. Еще один мужчина, врач, вернулся из Италии и после этого два дня вел прием пациентов, их было несколько десятков. Третьим является гражданин Италии, приехавший к нам в качестве туриста. Все они уже госпитализированы. Сейчас гигиеники проверяют контакты этих людей за последние дни», – приводит его слова РИА «Новости».

              Бабиш заявил, что коронавирус расширяется практически бесконтрольно в четырех странах Европы – Германии, Франции, Испании и особенно в Италии. Премьер также призвал граждан  не ездить в Италию.

              «С субботы все возвращающиеся из Италии должны немедленно проинформировать об этом своего врача, все они должны пройти 14-дневный карантин. За нарушение карантина, согласно закону об охране общественного здоровья, грозит штраф в размере до 3 млн крон (около 130 тыс. долларов), – сказал Бабиш.

              Напомним, на портале мэра столицы появился официальный источник информации по коронавирусу в Москве. В мире общее число людей, заразившихся новым типом коронавируса, превысило 100 тыс.

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