Путин рассказал о своих прыжках с парашютом

Взгляд
6 марта, пятница  |  Последнее обновление — 17:02  |  vz.ru
Разделы

Украина распугивает потенциальных инвесторов грабежом российских банков

Киев незаконно продал российские активы на УкраинеФото: REUTERS/Konstantin Chernichkin
Киев экспроприировал собственность российского ВЭБа на территории Украины. Тем самым проигнорировано решение Стокгольмского арбитража о запрете продажи акций украинской «дочки» российского банка. Любопытно, что Киев обосновывает свои действия решением другого международного суда – в Гааге. А в основе судебных споров лежит одно и то же соглашение России и Украины от 1998 года. Как же разрешится эта юридическая коллизия? Подробности...
Перейти а раздел…

Оппозиция сыграла свою роль в поправках к Конституции

Зюганов, похоже, обогнал Жириновского и Миронова по количеству популистских поправок к КонституцииФото: Анна Исакова/ТАСС
Прием поправок к Основному закону завершился, однако думская оппозиция по инерции продолжает бурно обсуждать свои варианты и ворчать при этом, что к ней мало прислушиваются. Так ли это? Что если подсчитать, сколько поправок КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» оказались полезными для страны, а сколько было вброшено чисто ради хайпа? Подробности...
Перейти а раздел…

Румыния поссорилась с Россией из-за золотых табличек на неизвестном языке

На 513 табличках, найденных в Румынии, были выгравированы картинки и тексты на неизвестном языкеФото: из личного архива
Алексея Умнова-Денисова
«Из-за наличия фотографий золотых румынских пластинок власти обвинили меня в их краже, хотя сами заявляют, что ими не владеют. Потому я собираюсь обратиться к юристу, чтобы привлечь румын к ответственности», – рассказал газете ВЗГЛЯД ученый-лингвист Алексей Умнов-Денисов. Ранее ему запретили въезд в Бухарест, что вызвало скандал в российско-румынских отношениях.  Подробности...
Перейти а раздел…

Министра обороны Украины выбрала женщина

Алексей Таран сначала уволился из украинской армии, а потом возглавил ееФото: Генеральний штаб ЗСУ/youtube
Положение на фронтах в Донбассе, возможно, станет более спокойным – по крайней мере, именно такой вывод можно сделать из характеристики человека, который стал новым министром обороны Украины. Чем интересен этот украинский генерал, какие скандалы с ним связаны и почему его назначение на высокий пост связывают с женщиной? Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Российские журналисты стали мишенью

Павел Волков, публицист
Наличие информационной войны – не новость. Но на то она и информационная, чтобы продвигать свои интересы без физического насилия. Но многие страны ведут войну против журналистов. А это уже игра без правил. Подробности...

Около 2024 года в России что-то изменится

Дмитрий Ольшанский, публицист
Ограничительный принцип должен быть только один: нельзя ничего сдавать и нельзя никого предавать. И не должно быть такой «свободы», ценой которой будет это предательство, эта сдача. Подробности...

Почему СССР оказался не готов к войне с гитлеровской Германией

Герман Садулаев, писатель, публицист
В этой маленькой странной войне, в иранской проблеме и иранской операции, кажется, может быть найден секрет катастрофы июня 1941 года. Подробности...
    Перейти а раздел…

    Сенсация в «супервторник»

    Россия везет на «Евровидение» сенсацию

    Чем чиновники и полицейские берут взятки

      Перейти а раздел…

      Со дна бухты в Севастополе подняли торпедный катер времен войны

      В Севастополе подняли со дна моря торпедный катер времен войны. Предположительно это советский катер из серии «Г-5», столкнувшийся 15 июня 1942 года с другим катером – К-133. Впрочем, историки пока не исключают, что поднятый катер – немецкий
      Подробности...

      Десятки тысяч беженцев прорываются из Турции в Грецию

      Более 100 тысяч беженцев, скопившихся у границ Турции с Евросоюзом, прорвались в Евросоюз после того, как Анкара приняла решение открыть границы. Уже есть первые жертвы - греческие пограничники застрелили беженца из Сирии
      Подробности...

      В Рио-де-Жанейро стартовал знаменитый ежегодный карнавал

      Ежегодное состязание лучших школ самбы проходит в крупнейшем городе Бразилии – Рио-де-Жанейро. В этом году участники знаменитого карнавала выбрали нарочито аполитичные костюмы – в шествии были и русалки, и ковбои, и даже животные. Так танцоры отреагировали на противоречивую политику президента страны Жаира Болсонару
      Подробности...
      Обсуждение: 8 комментариев
        Перейти а раздел…

        «Tana»: История о том, как открыть производство детской одежды

        «Bинoдельня Марченко»: Стартап, который стал делом всей семьи

        «Человек планеты»: Как стать чемпионом мира вопреки всему

          Перейти а раздел…
          Какое наказание необходимо применить к распространителям фейков о коронавирусе?
          • Штраф

          • Общественные работы

          • Условный срок

          • Тюремное заключение

          • Просто игнорировать

          Союз педиатров России назвал суррогатное материнство антигуманным. А как вы относитесь к этому явлению?
          • Поддерживаю

          • Осуждаю

          • Отношусь нейтрально

          Накануне Великого поста православные отмечают Прощеное воскресенье. А просить прощения в жизни – это проявление силы или слабости?
          • Проявление силы

          • Проявление слабости

          • Просто признание вины

            Перейти а раздел…

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

            Как отличить номера автомобилей спецслужб и правительства?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Прибывших рейсами из Италии и Мюнхена россиян попросили обратиться к врачам
              Турция сохранила наблюдательные пункты в ИдлибеГлава дипломатии ЕС захотел перед Россией посетить ДонбассУ умерших в Москве украинских шахматистов обнаружили следы от уколовСтало известно о возможной отмене «Евровидения» из-за коронавируса
              Путин поручил снизить взнос по ипотеке для молодых семейВ Совете Европы назначены дебаты о депортированных из России грузинахК организатору «Бессмертного полка» в Литве пришли с обыскамиЖенщина попыталась погасить ипотеку купюрами 1995 года
              В ДНР признали русский язык единственным государственнымСоловьев поблагодарил Светлакова за отказ оскорблять егоСын Высоцкого возмутился рекламой ФБР с отцомПознер назвал страну, с которой дружить лучше, чем с Китаем

              Главная тема


              Министра обороны Украины выбрала женщина

              герой ДНР


              Прилепин подтвердил причастность «блондинки из СБУ» к гибели Гиви

              «будут гнобить»


              Погребинский объяснил двуличие нового премьера Украины в вопросе водоснабжения Крыма

              на Красную площадь


              Танки Т-90М «Прорыв» впервые покажут на параде Победы

              Видео

              расстрел поляков


              США прикрыли Сталину спину в Катынском деле

              новый премьер украины


              Зеленский изгнал самое бездарное правительство Украины

              ближний восток


              Смогут ли фрегаты с «Калибрами» усмирить Турцию

              встреча «большой пятерки»


              «Новая Ялта» положит начало будущему мироустройству

              Соблюдать приличия


              Сергей Худиев: Трагедия на дне рождения блогерши показала болезнь общества

              Победа в кармане?


              Антон Крылов: Россия уже выиграла «Евровидение-2020»

              Что делать


              Александр Малькевич: Из-за интернет-фейков вся жизнь становится фейковой

              викторина


              Чем отличается оружие России от оружия НАТО

              на ваш взгляд


              Какое наказание необходимо применить к распространителям фейков о коронавирусе?

              Путин рассказал о своих прыжках с парашютом

              6 марта 2020, 16:34

              Текст: Евгения Шестак

              Версия для печати

              Президент России Владимир Путин посетил Ивановский парашютный завод и рассказал, как прыгал с парашютом во время спецподготовки.

              «У нас необычное здесь посещение: вроде бы, абсолютно женский коллектив, практически женское производство, и в то же время напрямую связано с обороноспособностью», – заметил президент на встрече с общественностью Ивановской области, передает ТАСС

              Путин поздравил женский коллектив завода с предстоящим 8 марта, а также признался, что ему было очень интересно посмотреть это производство, «как оно налажено, как это выглядит, как шагнуло вперед».

              «Когда я это делал – прыгал [с парашютом] в ходе подготовки в спецшколе, у нас совсем были другие парашюты, другая технология, другие материалы», – отметил Путин. 

              По его мнению, теперь производство парашютов «развивается очень быстро благодаря женщинам».

              В 2019 году предприятие «Технодинамика» завершило сделку по приобретению Ивановского парашютного завода «Полет» и теперь намерена стать ключевым игроком на мировом рынке парашютостроения.

              В марте 2017 года было анонсировано начало работ по созданию новой парашютной системы для ВДВ. Также сообщалось, что парашютные системы нового поколения появятся в ВДВ после 2020 года. 



               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............