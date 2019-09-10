Россия решила стать лидером на рынке парашютостроения

«Технодинамика» (входит в Ростех) завершила сделку по приобретению Ивановского парашютного завода «Полет» и теперь намерена стать ключевым игроком на мировом рынке парашютостроения, сообщил гендиректор предприятия Игорь Насенков.

«После вхождения «Полета» в контур холдинга мы ожидаем, что в 2020 году годовая выручка парашютного дивизиона вырастет до 12 млрд рублей. Принимая во внимание уникальные компетенции наших предприятий и их огромный научно-технический задел, мы рассчитываем, что продукция «Технодинамики» довольно быстро найдет своего потребителя за рубежом и в перспективе холдинг станет ключевым игроком на мировом рынке парашютостроения», – передает РИА «Новости» слова Насенкова.

По его словам, парашютный дивизион «Технодинамики» также включает в себя всех основных отечественных производителей парашютных систем – НИИ Парашютостроения, МКПК «Универсал», Солнечногорский механический завод. В рамках дивизиона планируется производство космических парашютных систем, десантных, грузовых, тормозных, спортивных, спасательных, в том числе для летательных аппаратов, а также парашютов специального назначения.

В марте 2017 года было анонсировано начало работ по созданию новой парашютной системы для ВДВ. Ранее сообщалось, что парашютные системы нового поколения появятся в ВДВ после 2020 года.

Напомним в мае 2018 года в Минобороны сообщили, что госиспытания новейшей парашютной системы «Бахча-У-ПДС», созданной МКПК «Универсал», входящем в холдинг «Технодинамика», для десантирования боевых машин десанта БМД-4М и бронетранспортеров БТР-МДМ «Ракушка», успешно завершены.

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