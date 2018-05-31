Завершились испытания новой парашютной системы для ВДВ

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31 мая, четверг | Последнее обновление — 16:25 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Папа римский предостерег католиков от вмешательства в дела РПЦ
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Чем российский бензин мешает Казахстану
Как была организована инсценировка убийства Бабченко
Организаторам инсценировки убийства Бабченко отказало чувство меры
Российская дипломатия на Ближнем Востоке близка к крупнейшему успеху за 30 лет
Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства
Люди пришли выразить скорбь и ярость, а их грубо развели
Алексей Чадаев, директор Аналитического центра «Московский регион» (АЦМР)
История с инсценированной смертью журналиста Бабченко заставила меня задуматься вот о чем. «Градус» конфликта может быть разным. Откуда берется эта внутренняя потребность в возгонке именно градуса противостояния? Подробности...
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Украина успешно продвигает свой новый имидж европейской Либерии
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
История «смерти» и «чудесного воскрешения» Бабченко еще долго будет объектом пристального внимания. Однако остается глобальный вопрос: как вообще могла произойти эта история? Как руководству СБУ могла в голову прийти эта идея? Подробности...
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Жив Бабченко. «Абрамс» на Красной площади не отменяется?
Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
История со свежеожившим, вроде как застреленным в спину господином «А вот мой Яндекс-кошелёк» Аркадием Бабченко – удивительный пример выстрела себе в ногу. Ну и, конечно, возникают вопросы – будут ли извиняться все те, кто уже назначил виноватых? Подробности...
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Путин открыл Крымский мост
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Выборы президента России онлайн
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ЦБ представил пластиковую банкноту к ЧМ-2018
ЦБ представил памятную пластиковую банкноту к ЧМ-2018. Тираж полимерной купюры составил 20 млн штук, в конце июня они будут доставлены во все регионы России. В ЦБ при разработке банкноты исходили из того, что болельщики и нумизматы будут приобретать их преимущественно как сувенирПодробности...
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Принц Гарри и Меган Маркл обвенчались
Британский принц Гарри обвенчался с американской актрисой Меган Маркл. Свадьба привлекла внимание миллионов людей по всему миру и стала главным светским событием последних месяцев. На церемонии присутствовали только члены королевской семьи, родственники и близкие друзья молодыхПодробности...
Обсуждение: 9 комментариев
Путин открыл Крымский мост
Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент испытал мост на прочность, будучи за рулем КамАЗа в колонне из трех десятков грузовиков. Путь от Краснодарского края до Республики Крым занял 16 минутПодробности...
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