Завершились испытания новой парашютной системы для ВДВ

Госиспытания новейшей парашютной системы «Бахча-У-ПДС», созданной для десантирования боевых машин десанта БМД-4М и бронетранспортеров БТР-МДМ «Ракушка», успешно завершены.

«В ВДВ успешно завершены государственные совместные испытания систем десантирования БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка». В ходе испытаний система получила положительные отзывы, подтвердила все свои технические требования, заданные министерством обороны и командованием ВДВ», – сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны, передает РИА «Новости».

До конца текущего года между государственным заказчиком и промышленниками планируется заключить контракты об организации серийной поставки систем «Бахча-У-ПДС», отмечено в сообщении.



В Минобороны также подчеркнули, что в ходе госиспытаний бронетехнику на «Бахче» 70 раз сбросили с борта военно-транспортных самолетов Ил-76МД.

Система «Бахча-У-ПДС», разработанная МКПК «Универсал», входящем в холдинг «Технодинамика», предназначена для доставки на сушу боевых машин с экипажем. Высадка производится из самолетов типа Ил-76 и их модификаций. Система позволяет доставить технику в назначенную точку, обеспечивая полную сохранность БМД и ее готовность к действию сразу после приземления.

В марте 2017 года было анонсировано начало работ по созданию новой парашютной системы для ВДВ. Ранее сообщалось, что парашютные системы нового поколения появятся в ВДВ после 2020 года.