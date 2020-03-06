Прилепин подтвердил причастность «блондинки из СБУ» к гибели Гиви

«Захарченко лично привез в воинскую часть Гиви, куда к нему пришла подруга, оказавшаяся агентом украинских спецслужб», – сказал газете ВЗГЛЯД писатель Захар Прилепин, комментируя высказывание сотрудника СБУ Олега Сугерея о деталях убийства военачальника ДНР Михаила Толстых, известного как «Гиви».

«Гиви спокойно перемещался по территории Донецкой народной республики. Он постоянно находился на передовой. Когда у него была 18-я контузия, Захарченко лично привез его в расположение воинской части. К Толстых туда пришла подруга. Не какие-то «бесчисленные женщины», как утверждают в СБУ, а конкретная подруга, которая была агентом украинских спецслужб», – рассказал писатель, лидер партии «За правду» Захар Прилепин.

Бывший советник главы ДНР Александр Казаков также отметил несколько неточностей в интервью Олега Сугерея. «Гиви вообще перебрался жить в расположение своей части, потому что ему так было удобнее, а не потому что он чего-то опасался. Я помню, как он пришел к главе республики и сказал, что перебирается в расположение из-за боевых задач», – отметил он.

При этом Казаков подтвердил, что теракт в отношении Михаила Толстых – это спецоперация украинских спецслужб.

«Если слова Сугерея о том, что Гиви «любил женщин» и ему их «привозили», это намек на «моральный» облик командира ополченцев, то Толстых действительно был молодым, красивым, обаятельным мужчиной. В него совершенно точно была влюблена половина молодых девчонок ДНР. Но в беспорядочной личной жизни его нельзя было обвинить, – уверяет Казаков. – Как вы себе это представляете? Человек жил в расположении своей части, это все должно было быть на глазах сотен человек».

Как сообщалось ранее, сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Сугерей раскрыл подробности убийства командира донецкого батальона «Сомали» Михаила Толстых, известного под позывным «Гиви».

В интервью журналисту Юрию Бутусову, опубликованном на YouTube, Сугерей рассказал, что Толстых «любил женщин» и ему их «привозили». По его словам, после убийства комбата Арсения Павлова (Моторола) Гиви якобы опасался выходить из дома.

Тогда в окружение Гиви удалось внедрить некую «известную блондиночку», утверждает Сугерей. Он рассказал, что именно она заложила взрывчатку в кабинете ополченца. Бомба сработала, когда командир «Сомали» пришел утром на работу.

Напомним, командир батальона «Сомали» Михаил Толстых (известный как Гиви) погиб в начале февраля 2017 года в результате теракта. Минобороны ДНР назвало это «продолжением террористической войны, начатой киевской властью против жителей Донбасса».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД