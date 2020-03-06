Новый премьер Украины объяснил слова о подаче воды в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, ранее высказавшийся за возобновление подачи воды в Крым, заявил, что для этого «нет технической возможности».

На своей странице в Facebook Шмыгаль написал, что позиция украинских властей «остается неизменной».

«Мы хотели бы подавать воду нашим гражданам, но не можем и не имеем технической возможности делать этого до возвращения полуострова в состав Украины», – заявил он.

По его словам, «техническая трудность» заключается в том, что «невозможно поделить воду, которая пойдет людям, и воду, которая пойдет на военные базы».

Ранее Шмыгаль выступил за возобновление подачи воды Киевом в Крым, назвав это вопросом «гуманитарной ответственности». Он заявил, что в Крыму «живут украинцы», поэтому власти Украины «не перекроют воду для украинцев».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какой ущерб наносит Крыму украинская водная блокада.

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