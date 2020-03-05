Журнал Time представил проект «Женщины года»

Американский журнал Time представил номинацию «Женщина года», в которой представлены представительницы прекрасного пола, олицетворяющие облик столетия, начиная с 1920-х годов.

«Вдохновившись ежегодной номинацией Time «Человек года», мы выбрали влиятельную женщину каждого года, начиная с 1920 года, в честь сотой годовщины получения женщинами права голоса в США», – сообщают авторы проекта, делится РИА «Новости».

Они также отметили, что в течение 72 лет журнал избирал победителя только в номинации «Мужчина года». Обычно это был президент или премьер-министр, либо некий промышленный гигант. Несмотря на то, что в 1999 году номинация поменяла свое название на «Человек года», часто выбор делали в пользу мужчин.

«Проект 100 женщин года предназначен, чтобы поместить в центр внимания влиятельных женщин, которых часто затмевали», – отмечают авторы.

Всего было создано 89 новых обложек, еще 11 достались женщинам, ранее уже победившим в номинации «Человек года», сообщает Time.

Как отмечает журнал, на обложки попали от первой женщины-пилота, перелетевшей Атлантический океан, Амелии Эрхарт до Бейонсе, от первой леди Аргентины Эвы Перон до лауреата Нобелевской премии мира Малалы Юсуфзай.

Кроме того, немало других выдающихся женщин украсили обложки Time: американские суфражистки, мексиканская художница Фрида Кало, британская королева Елизавета II и принцесса Диана, единственная женщина-премьер Индии Индира Ганди, французский вирусолог Франсуаза Барре-Синусси, борец за демократию Мьянмы Аун Сан Су Чжи и многие другие. Обложку за 2012 год украсили участницы группы Pussy Riot из России. Обложку текущего года украсила экоактивистка Грета Тунберг.

Ранее журнал Time назвал Тунберг человеком 2019 года. Она также стала лауреатом альтернативной Нобелевской премии. При этом против шведской активистки начала выступать анти-Грета из Германии, которая впервые привлекла внимание на форуме института Хартланд в рамках конференции ООН по климату в Мадриде.