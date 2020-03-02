Экологический идиотизм погорел на бабках

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2 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 09:33  |  vz.ru
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Коронавирус обнажил изъян мировой экономики

Коронавирус претендует на роль «черного лебедя»Фото: Kimimasa Mayama/EPA/ТАСС
Фондовые рынки, нефть и рубль ушли в недельное пике. На самом деле обвал назревал уже давно. Просто никто не думал, что поводом для него станет коронавирус, а не другие факторы, как, например, война в Иране. Как события будут развиваться дальше и стоит ли поддаваться финансовой панике обычным россиянам? Подробности...
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Сражение за Идлиб спровоцировал конфликт протурецких боевиков

Фото: Anas Alkharboutli/dpa/picture-alliance/ТАСС
Обострение ситуации в Идлибе едва не привело к войне между Турцией и Сирией. Анкара обвиняет правительственные войска в том, что они вошли в зону деэскалации. Сирия тоже высказывает Турции претензии в нарушении договоренностей. И хотя полный текст меморандума никто не видел, из того что было объявлено для СМИ можно сделать вывод – Анкара свои обязательства не захотела или не смогла выполнить. Подробности...
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Турция решила отыграться на журналистах за потери в Сирии

Турция ударила по России исподтишкаФото: Sputnik/Alexey Filippov
На фоне угроз в адрес посла РФ турецкие националисты напали на квартиры сотрудников российского информагентства «Sputnik Турция». Вместо того, чтобы ловить преступников, полиция почти сутки удерживала самих пострадавших, а заодно и главного редактора агентства. Ситуацию удалось разрешить только после вмешательства Сергея Лаврова, но остановить разворачивающуюся сейчас в Сирии бойню будет гораздо сложнее. Подробности...
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Блумберг планирует выиграть выборы в США с помощью мемов

78-летний Блумберг работает не только с традиционными избирателями вживую, но и с молодежью через InstagramФото: CRISTOBAL HERRERA/EPA/ТАСС
Миллиардер Майкл Блумберг ставит по-крупному, планируя свой блицкриг на «супервторник», когда голосовать будут сразу в 14 штатах. Противник Трампа тратит миллиард долларов на рекламу. Часть этих денег уже ушла на создание мемов. «Веселые картинки» и фразы в соцсетях становятся в США весомым инструментом в борьбе за президентское кресло. На что следует обратить внимание знатокам мемов в России? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Экологический идиотизм погорел на бабках

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Немецким газетам довольно легко удалось убедить читателей в том, что во всем виноваты водители дизельных авто и мясоеды. Но когда дело доходит до денег, немцы начинают злиться и задумываться – не обманули ли их, мягко выражаясь? Подробности...

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В чем разница между американским президентом и орловским рысаком

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Если для американцев небольшие различия между персоналиями все-таки есть – разные президенты могут установить, например, разные режимы налогообложения, то для внешнего наблюдателя, в первую очередь России, различий нет вообще. Подробности...
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              Игорь Мальцев

              Экологический идиотизм погорел на бабках

              Игорь Мальцев
              писатель, журналист, публицист
              		 2 марта 2020, 09:24

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              Рано или поздно это должно было случиться. Gutmenschen (аналог русского «люди с хорошими лицами») через мировые СМИ так достали всех своей климатической, и не только, агрессией, а заодно – Гретой Тунберг, что маятник должен был качнуться в обратную сторону. И так как больше всего антинаучный и античеловечный бред Греты Тунберг пришелся по душе и по карману немецким политикам, то именно в Германии должна была зародиться анти-Грета.

              Ей стала девятнадцатилетняя Наоми Зайбт. Впервые она знатно прозвучала на форуме института Хартланд в рамках конференции ООН по климату в Мадриде и стала лицом кампании, цель которой – «поставить под сомнение поддерживаемое большинством ученых мнение» об антропогенной природе климатических изменений.

              Наоми на собственной шкуре знает, что такое – высказывать мнение, отличное от мнения стада: она стала активисткой, как только столкнулась с агрессивнейшей реакцией учителей и одноклассников, когда усомнилась в либеральной иммиграционной политике Германии публично.

              Сегодня в Германии можно высказывать только про-меркелевское или про-зеленое мнение, иначе система тебя раздавит. И уж, конечно, либерально настроенные учителя оштрафовали бы ее родителей за пропуски уроков для участия в какой-нибудь акции, не являющейся демонстрацией движения Fridays For Future. Потому что своим – все, чужим – закон. И это только убедило ее, что климатическую повестку проталкивают фанатики без образования и мозгов. 

              «Она – одареннейший сторонник свободного рынка и климатического реализма», – пишет журналист The Washington Post Джеймс Тейлор, который поведал об этой немецкой девушке американскому читателю – а ему, кстати, в большинстве своем эти все гретины страдания по климату и дизельным авто совершенно по барабану.

              Фото: Imago/Global Look Press

              В самой Швеции также есть анти-Грета - 16-летняя девушка Изабелла Нильссон Ярванди, как это принято тут говорить, «с миграционным бекграундом», но которая вполне выступает против комсомольского задора борцов за феминизм, глобализм и прочий Устав партии, предъявляя им в ответ традиционные ценности.

              Неслучайно отрицание всего этого безумия вокруг Греты оформилось именно в Швеции – тут, в отличие от остального мира, знают цену всей этой семейке, которая решила подзаработать на нездоровой дочери. Знают также, что никаких «школьных забастовок» Греты не было – она уходила с уроков якобы по медицинским показаниям, вполне легально и безо всякой политики. Потому что в Швеции также штрафуют родителей за пропуски уроков детьми.

              Начавшееся с лжи «движение» сегодня переживает серьезнейший кризис – сразу после того, как семья Тунберг создала фондик, на который зарегистрировала бренды – в том числе бренд Fridays For Future, якобы для того чтобы плохие люди ими не пользовались, Грета фактически исчезла со страниц прессы, которая до этого момента преподносила любое слово Греты, как откровение, и отслеживала любое передвижение Греты и любое мановение ее косичек. 

              Потому что оценка стоимости ее брендов – от 4 до 6 миллиардов евро – как-то отрезвляюще подействовала на журналистов, которые поняли, что только что на халяву поспособствовали становлению миллиардной империи. Судя по всему, это все ударило по доходам семейки и вот уже мать Греты на страницах «Гардиан» и прочих идейно близких изданий рассказывает слезливые истории о том, как ее дочь травили в школе, и как она пребывала в депрессии, а единственным лекарством для ее депрессии могло стать только участие в экологическом активизме.

              Я что-то не понял – депрессия у Греты, а платить новые налоги должны почему-то миллионы здоровых, образованных, трудящихся людей? Характерно и то, что даже немецкие журналисты, которые ходили на цырлах вокруг недорослей, требующих то уничтожить немецкую энергетику, то запретить людям покупать машины, начали присматриваться к движению (теперь брендованному) Fridays For Future,  которым в ФРГ руководит  также семейный дуэт – 23-летняя не-школьница Нойбауэр и ее кузина Реемтсма.

              Иронию всего этого бреда российскому читателю понять трудно, потому что сигареты самого крупного производителя табачной продукции «Реемтсма» особо не представлены у нас на рынке. Но немцам очень даже понятно.

              Две миллионерки-с-пеленок двигают школьные массы на борьбу с угледобывающей индустрией, перекрывая улицы и нападая на предприятия при помощи своего боевого крыла – местных активистов Extinction Rebellion.

              Но миллионерки миллионерками, а денег никогда не бывает много – и вот уже Welt пишет разоблачительную статью о том, как все происходит внутри движения с финансами. И когда читатель в тексте доходит до суммы в полмиллиона, которая легко растворилась безо всякой отчетности в карманах руководства экологическим протестом, он начинает задумываться.

              Немецкие газеты несколько десятилетий назад довольно легко убеждали немцев в том, что во всем виноваты евреи, точно также легко им удалось нынче убедить читателей, что во всем виноваты водители дизельных авто и мясоеды, и в том, что партия АфД – нацисты, а боевики Антифа – просто левые активисты. Но когда дело доходит до денег, немцы начинают злиться и задумываться – не обманули ли их, мягко выражаясь?

              И вдруг выясняется удивительная деталь – оказывается, всеми финансами в «народном школьном протесте» FFF, который, между прочим, никак не зарегистрирован ни в каком виде, управляет «по контракту» организация Plant-for-the-Planet. Простите, а вот этот контракт - он между кем и кем?

              Это интересно, потому что Plant-for-the-Planet, про которую лживая русская Википедия пишет, как о «массовой школьной экологической инициативе», на самом деле - одно из предприятий Эла Гора и прочего «Римского клуба» по глобальному переделу экономики под экологической завесой. А еще Plant-for-the-Planet – это был проект по созданию первой Греты Тунберг, но они в 2007 году лоханулись с девятилетним ребенком – он был слишком здоровый, слишком мальчик и слишком немец.

              Сын активного члена «Римского клуба» (сюрприз!) Феликс Финкбайнер «не выстрелил» совсем. Хотя идея «сажать миллиарды деревьев в Африке, чтобы победить климат» до сих пор прекрасно работает. Спросите любого озеленителя из своего ЖЭКа – он вам расскажет, насколько «гибкая» отчетность в деле посадки деревьев и прочих зеленых насаждений. Так вот – когда Fridays For Future Deutschland вдруг прекратит свое существование, а для этого не нужно даже решение суда, потому что движение нигде не зарегистрировано, все оставшиеся деньги-донаты должны будут перейти в Plant-for-the-Planet. Логично.

              Как и то, что «климатическая революция» расчехлилась по полной.

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