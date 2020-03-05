Путин и Эрдоган три часа разговаривали наедине

Российский лидер Владимир Путин и его турецкий коллега Таийп Эрдоган разговаривали тет-а-тет три часа, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Проговорили три часа. Сейчас уже полчаса с делегациями», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

В четверг в Кремле проходит встреча президентов Турции и России Тайипа Эрдогана и Владимира Путина. Газета ВЗГЛЯД анализировала, чьи аргументы – России или Турции – окажутся сильнее на переговорах глав государств.