Чемпионка России по карате дисквалифицирована из-за допинга

Российская каратистка Лия Завгарова дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил на два года, сообщила пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Федерация каратэ России на основании и во исполнение решения РАА «РУСАДА» приняла решение дисквалифицировать спортсменку Завгарову Лию на 2 года за нарушение п. 2.1 Общероссийских антидопинговых правил (Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена, – прим. ВЗГЛЯД), начиная с 05 декабря 2019 года», – говорится в сообщении на сайте РУСАДА.

19-летняя Завгарова является чемпионкой России 2019 года в личных и командных соревнованиях.

Ранее бронзовый призер чемпионата России 2018 года в беге на 5 тыс. метров Артем Леоненко и бегунья Наталья Хохлова были дисквалифицированы за допинг.

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