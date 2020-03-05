Лукашенко пообещал в интеграционных процессах следовать своим интересам

Белоруссия будет привержена интеграционным процессам, в том числе в военной сфере, но одновременно будет четко следовать своим интересам, заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с генсеком ОДКБ Станиславом Засем.

«Коль выпала такая судьба для Беларуси в этом году возглавлять все интеграционные органы, мы будем делать это достойно… Мы будем, как и прежде, привержены интеграционным процессам, в том числе и в военной сфере, но при этом будем четко следовать нашим интересам... На эту суперпрагматичную позицию, ты знаешь, кто подталкивает республики, которые находятся вокруг этого интегратора», – передает слова Лукашенко РИА «Новости».

В связи с тем, что в этом году Россия примет саммит ОДКБ, Лукашенко поинтересовался у Зася повесткой форума и тем, как идет работа по продвижению предложений от Минска по развитию организации. Минск выступает за укрепление международного авторитета ОДКБ и ее дальнейшее взаимодействие с другими площадками. Белоруссия предлагает решить юридическое оформление статуса партнера организации, в том числе наблюдателя при ОДКБ.

«Как продвигаются эти вопросы? Хотелось бы, чтобы мы их решили на очередном саммите», – сказал белорусский лидер.

Он также поинтересовался, как строится работа в секретариате ОДКБ.

«Если нужны какие-то кадровые подвижки, скажи, и я буду инициатором на очередном заседании. Переговорим по этому вопросу с Владимиром Владимировичем (Путиным), другими президентами, чтобы иметь полную ясность. Если секретариат будет работать, как прежде, так будет работать и ОДКБ. А расслабляться сегодня нам не позволяет ни обстановка, ни время», – добавил глава республики.

К Белоруссии в феврале 2020 перешло председательство в ЕАЭС. Коллегию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) возглавил белорусский представитель Михаил Мясникович, а Зась, назначен генсеком ОДКБ с 1 января 2020 года.

Председательствует в ОДКБ Россия, дата саммита организации пока согласовывается, сообщил до этого генсек Станислав Зась. По его словам, вероятнее всего, саммит состоится в декабре в Москве.

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