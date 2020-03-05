Назван срок проведения саммита ОДКБ в Москве

Дата саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сейчас согласовывается, сообщил генеральный секретарь организации Станислав Зась после встречи с главой Белоруссии Александром Лукашенко.

«Сейчас дата согласовывается. В этом году в ОДКБ председательствует Российская Федерация, поэтому и саммит глав государств пройдет там», – отметил Зась.

«По всей видимости, в Москве в декабре», – приводит его слова БелТА.

Генсек организации обсудил с Лукашенко различные направления работы ОДКБ, в том числе внешнеполитическую деятельность и реализацию белорусской инициативы о предоставлении статусов партнера и наблюдателя при организации.

В ходе переговоров также была отмечена необходимость повышать эффективность военно-экономического сотрудничества между странами ОДКБ.

В ноябре президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании саммита ОДКБ в Бишкеке, пригласил лидеров стран ОДКБ на День Победы в Москву 9 мая 2020 года.