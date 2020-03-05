Поезд Страсбург – Париж сошел с рельсов, много пострадавших

Из-за схода с рельсов поезда Страсбург – Париж пострадали более 20 человек, сообщила префектура региона Гранд-Эст.

Электровоз и несколько вагонов поезда, движущегося из Страсбурга в Париж, сошли с рельсов, передает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию Europe1.

«Поезд TGV Страсбург-Париж... сошел с рельсов сегодня в 07.45, между (деревнями) Ингенхайм и Зэссольсхайм, в салоне было 348 пассажиров», – уточнили в префектуре.

В результате ЧП пострадал 21 человек, один получил тяжелые ранения. На месте работают 92 пожарных.

По данным Национального управления железных дорог Франции, пострадали четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию France Info.

Отмечается, что инцидент произошел в 30 километрах к северу от Страсбурга.

В начале марта сообщалось, что в Забайкалье с рельсов сошли 12 вагонов с углем, движение по железнодорожной ветке временно приостановили.