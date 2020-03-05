Турецкая прокуратура потребовала оправдать обвиняемых по делу об убийстве посла Карлова

Суд Анкары, рассматривающий дело об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова, назначил следующее заседание на 31 марта после того, как прокурор потребовал оправдать пятерых обвиняемых по этому делу.

Остальных 23 подсудимых прокуратура считает виновными и требует приговорить к различным срокам заключения. Ожидается, что 31 марта на суде будут заслушаны их адвокаты, передает РИА «Новости».

Напомним, суд по делу об убийстве Андрея Карлова начался 8 января 2019 года, дело рассматривает Второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям.

Все опрошенные в ходе первых слушаний подсудимые отвергли предъявленные им обвинения и отрицали свою причастность к преступлению.

Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника».

По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, его ликвидировали силами безопасности.

Также обвинения были предъявлены 28 подозреваемым. В обвинительном заключении отмечается, что убийство Карлова является провокацией с целью нанесения ущерба турецко-российским отношениям.

В феврале 2020 года российский посол в Турции Алексей Ерхов рассказал о продолжающихся угрозах ему лично и в адрес России.

5 марта в Москве состоятся важнейшие российско-турецкие переговоры между президентами Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом. Речь пойдет, в частности, о разрешении военно-политического кризиса, связанного с боями в сирийском Идлибе.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о предстоящих переговорах.

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