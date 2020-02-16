Посол России в Турции получил новые угрозы

Российский посол в Турции Алексей Ерхов рассказал, что в его адрес продолжают поступать угрозы ему лично и в адрес России. Последние из них он получил накануне вечером и утром воскресенья.

«Из последних, то, что нападало вчера вечером и сегодня утром, такие вещи как: «Мы возведем небоскребы из черепов ваших военных» и «Заплатите цену за каждую каплю пролитой вами крови» и так далее», – рассказал дипломат телеканалу «Звезда».

При этом, отметил Ерхов, информационное пространство вокруг темы безопасности российских загранучреждений и вообще вокруг России «в последнее время существенно подчищено». «Тем, кто это делает, мы признательны, это важно», – сказал он, объяснив такую «чистку» проявленным к теме общественным вниманием.

Посол подчеркнул, что не воспринимать такие сообщения серьезно невозможно, поскольку в данном случае речь идет обо всем государстве.

«Многие специалисты вспоминают, что та информационно-пропагандистская обстановка, которая сложилась в последние дни, напоминает ситуацию, которая была пять лет назад, и мы помним чем это кончилось», – заявил Ерхов.

Дипломат подчеркнул, что охранять всех сотрудников загранучреждений, а также изолировать российских граждан в Турции невозможно, а потому в таких вопросах требуется «крайняя осторожность и крайняя щепетильность», нельзя провоцировать злобу и ненависть, разжигать вражду между народами.

«Такая атмосфера может привести к тому, что под угрозой окажется все здание турецко-российских отношений», – сказал он.

Напомним, турецкие власти усилили меры по обеспечению безопасности российского посольства в связи с угрозами, поступающими послу Алексею Ерхову из-за обострения ситуации в Сирии.

В 2016 году посол России в Турции Андрей Карлов был убит в Анкаре.

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