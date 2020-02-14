Анкара заверила в принятии всех необходимых мер для охраны российских дипломатов

Власти Турции принимают все необходимые меры для охраны российских дипломатов в связи с угрозами в адрес посла России в Анкаре Алексею Ерхову, сообщил представитель МИД республики.

Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным ТАСС, по периметру российской дипмиссии вооруженные автоматами офицеры столичной полиции на постоянной основе ведут патрулирование. Кроме того, несколько полицейских автомобилей дежурят возле главных ворот.

Ранее российское посольство в Анкаре сообщило об усилении защиты из-за поступающих угроз.

Сенатор Алексей Пушков сказал газете ВЗГЛЯД, что к угрозам в адрес посла России в Турции надо отнестись серьезно. Он напомнил, что подобная ситуация уже была «пять лет назад, и в СМИ, и в соцсетях, только вместо Идлиба был Алеппо», и закончилось это «самолетным кризисом» и злодейским убийством посла Андрея Карлова.

В четверг стало известно, что Турция перебросила в сирийский Идлиб спецназ. В тот же день Анкара объявила об отправке войск в Идлиб для «контроля над регионом».

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что победы сирийской армии вызвали истерику у турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

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