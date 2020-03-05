ЗРК «Бук-М2» поразили крылатые ракеты на учениях в Бурятии

Расчеты зенитных ракетных комплексов «Бук-М2» успешно уничтожили крылатые ракеты условного противника в ходе боевых стрельб на полигоне Телемба в Бурятии, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

«В ходе боевых стрельб расчеты зенитных ракетных комплексов «Бук-М2» успешно поразили мишени «Саман», которые по своим геометрическим, баллистическим и радиолокационным характеристикам имитировали малогабаритные крылатые ракеты условного противника, летящие на малой высоте», – передает ТАСС сообщение ВВО.

Как уточнили в пресс-службе, расчеты выполнили восемь боевых пусков.

Учения войск противовоздушной обороны стартовали в начале февраля. К ним привлечено более 4 тысяч военнослужащих, задействовано около 700 единиц вооружения и военной техники, в том числе высокомобильные многофункциональные зенитные ракетные комплексы средней дальности «Бук-М2», ЗРК «Оса», «Тор», «Стрела-10».

Напомним, 18 февраля артиллерийские подразделения Восточного военного округа (ВВО) были подняты по тревоге в трех регионах Дальнего Востока.

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