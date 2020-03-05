Под Москвой собрались строить платный скоростной дублер МКАД

Группа компаний «Регион» планирует инвестировать в строительство платного скоростного дублера МКАД к югу от Москвы, пишут СМИ со ссылкой на источники.

По информации «Ведомостей», соответствующее соглашение в феврале компания подписала с правительством Московской области.

Речь идет о строительстве трассы, которая протянется от Солнцева через Бутово и Лыткарино до Железнодорожного. Ее протяженность трассы составит 53 километра, ширина – от четырех до восьми полос, максимальная скорость движения – 120 километров в час.

Стоимость проекта оценивается в 86,7 млрд рублей. Сроком сдачи трассы называют осень 2026 года.

Строительство дороги от Бутова в Железнодорожный, как ожидается, продлится пять лет после получения всех земельных участков, изъятием которых займутся власти Московской области.

По информации СМИ, стоимость проезда на легковом автомобиле или мотоцикле от Солнцева до Железнодорожного обойдется примерно в 500 рублей. Водителям грузовиков придется заплатить до 1470 рублей.