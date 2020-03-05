Под Москвой собрались строить платный скоростной дублер МКАД

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5 марта, четверг  |  Последнее обновление — 09:02  |  vz.ru
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Американские страхи укрепили рубль

США начали спасать мировую экономикуФото: Максим Стулов/|Ведомости/ТАСС
Неожиданное снижение ставки ФРС и удар по доллару обескуражило и напугало — последний раз американский регулятор так делал в разгар крупнейшего в истории глобального кризиса фондового рынка в 2008 году. Неужели в США решили придержать наступление новой рецессии? России такие шаги могут пойти на пользу.  Подробности...
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США прикрыли Сталину спину в Катынском деле

Памятник жертвам Катыни в США Фото: Julio Cortez/AP/ТАСС
Ровно 80 лет назад произошел Катынский расстрел, ответственность за который советская власть долгие годы пыталась переложить на нацистов. Как ни странно, в этом ей помогали англичане и американцы, хотя истинные обстоятельства бойни не составляли для них секрета. Чем руководствовались в Москве, принимая решение о массовом расстреле поляков? И как пришли к пониманию, что оно стало большой ошибкой? Подробности...
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Смогут ли фрегаты с «Калибрами» усмирить Турцию

Фрегаты проекта 11356 – единственное, что Россия может противопоставить Турции в Средиземном мореФото: mil.ru
Сразу два новейших российских фрегата, оснащенных ракетами «Калибр», следуют сейчас к берегам Сирии. Присоединившись к другим кораблям ВМФ России в Средиземном море, они должны стать аргументом в политическом диалоге России и Турции. Однако какова их реальная боевая ценность – в том числе по сравнению с турецкими военно-морскими силами? Подробности...
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Зеленский изгнал самое бездарное правительство Украины

Новый премьер-министр Украины Денис ШмыгальФото: SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС
Верховная Рада Украины на внеочередном заседании отправила в отставку правительство Алексея Гончарука и назначила новое, во главе с вице-премьером Денисом Шмыгалём. Гончарук побил своеобразный рекорд, пробыв на посту полноценного премьера (не и.о.) всего полгода. Почему Зеленский поменял управленческую команду, кто занял посты в новом кабинете министров - и куда они приведут Украину? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Зачем в Конституции вспоминать Бога и русских

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Традиции, идеалы, вера предков – все это объединяет нас. Прекрасно, что это будет записано в Конституции. И при чем тут светский характер нашего государства? О том, что оно светское, сказано в первой главе Конституции, основах конституционного строя – ее никто не трогает и не отменяет. Подробности...

Трагедия на дне рождения блогерши показала болезнь общества

Сергей Худиев, публицист, богослов
Трагическая гибель гостей на дне рождения вызвала парадоксальную реакцию в социальных сетях. Многие комментаторы повели себя так, будто произошло что-то очень смешное. Заговорили о «премии Дарвина», стали потешаться над невежеством людей. Подробности...
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Россия уже выиграла «Евровидение-2020»

Антон Крылов, журналист
У Little Big все хорошо и с фриковатостью, и с качеством вгрызающихся в мозг мелодий, и даже с политикой. Достоинства питерских рейв-треш-музыкантов можно перечислять долго, но значит ли это, что победа у нас в кармане? Да вообще ничего это не значит! Подробности...
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    Сенсация в «супервторник»

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      Десятки тысяч беженцев прорываются из Турции в Грецию

      Более 100 тысяч беженцев, скопившихся у границ Турции с Евросоюзом, прорвались в Евросоюз после того, как Анкара приняла решение открыть границы. Уже есть первые жертвы - греческие пограничники застрелили беженца из Сирии
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      В Рио-де-Жанейро стартовал знаменитый ежегодный карнавал

      Ежегодное состязание лучших школ самбы проходит в крупнейшем городе Бразилии – Рио-де-Жанейро. В этом году участники знаменитого карнавала выбрали нарочито аполитичные костюмы – в шествии были и русалки, и ковбои, и даже животные. Так танцоры отреагировали на противоречивую политику президента страны Жаира Болсонару
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      На Украине начались массовые беспорядки из-за коронавируса

      Под Полтавой произошли драки полиции и митингующих, выступающих против эвакуации из пораженного эпидемией Китая украинцев. Погромщики забрасывали автобусы с эвакуированными камнями, строили огненные баррикады. Как заметил доктор Комаровский, Украину охватил небывалый кризис морали
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          Союз педиатров России назвал суррогатное материнство антигуманным. А как вы относитесь к этому явлению?
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              Под Москвой собрались строить платный скоростной дублер МКАД

              5 марта 2020, 08:48

              Текст: Ольга Никитина

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              Группа компаний «Регион» планирует инвестировать в строительство платного скоростного дублера МКАД к югу от Москвы, пишут СМИ со ссылкой на источники.

              По информации «Ведомостей», соответствующее соглашение в феврале компания подписала с правительством Московской области.

              Речь идет о строительстве трассы, которая протянется от Солнцева через Бутово и Лыткарино до Железнодорожного. Ее протяженность трассы составит 53 километра, ширина – от четырех до восьми полос, максимальная скорость движения – 120 километров в час.

              Стоимость проекта оценивается в 86,7 млрд рублей. Сроком сдачи трассы называют осень 2026 года.

              Строительство дороги от Бутова в Железнодорожный, как ожидается, продлится пять лет после получения всех земельных участков, изъятием которых займутся власти Московской области.

              По информации СМИ, стоимость проезда на легковом автомобиле или мотоцикле от Солнцева до Железнодорожного обойдется примерно в 500 рублей. Водителям грузовиков придется заплатить до 1470 рублей.


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