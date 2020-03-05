Под Москвой собрались строить платный скоростной дублер МКАД

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5 марта, четверг | Последнее обновление — 09:02 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Северный флот подтвердил травмы пяти контрактников на учениях
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Американские страхи укрепили рубль
США прикрыли Сталину спину в Катынском деле
Смогут ли фрегаты с «Калибрами» усмирить Турцию
Зеленский изгнал самое бездарное правительство Украины
Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»
Зачем в Конституции вспоминать Бога и русских
Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Традиции, идеалы, вера предков – все это объединяет нас. Прекрасно, что это будет записано в Конституции. И при чем тут светский характер нашего государства? О том, что оно светское, сказано в первой главе Конституции, основах конституционного строя – ее никто не трогает и не отменяет. Подробности...
Трагедия на дне рождения блогерши показала болезнь общества
Сергей Худиев, публицист, богослов
Трагическая гибель гостей на дне рождения вызвала парадоксальную реакцию в социальных сетях. Многие комментаторы повели себя так, будто произошло что-то очень смешное. Заговорили о «премии Дарвина», стали потешаться над невежеством людей. Подробности...
Обсуждение: 35 комментариев
Россия уже выиграла «Евровидение-2020»
Антон Крылов, журналист
У Little Big все хорошо и с фриковатостью, и с качеством вгрызающихся в мозг мелодий, и даже с политикой. Достоинства питерских рейв-треш-музыкантов можно перечислять долго, но значит ли это, что победа у нас в кармане? Да вообще ничего это не значит! Подробности...
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Десятки тысяч беженцев прорываются из Турции в Грецию
Более 100 тысяч беженцев, скопившихся у границ Турции с Евросоюзом, прорвались в Евросоюз после того, как Анкара приняла решение открыть границы. Уже есть первые жертвы - греческие пограничники застрелили беженца из СирииПодробности...
В Рио-де-Жанейро стартовал знаменитый ежегодный карнавал
Ежегодное состязание лучших школ самбы проходит в крупнейшем городе Бразилии – Рио-де-Жанейро. В этом году участники знаменитого карнавала выбрали нарочито аполитичные костюмы – в шествии были и русалки, и ковбои, и даже животные. Так танцоры отреагировали на противоречивую политику президента страны Жаира БолсонаруПодробности...
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На Украине начались массовые беспорядки из-за коронавируса
Под Полтавой произошли драки полиции и митингующих, выступающих против эвакуации из пораженного эпидемией Китая украинцев. Погромщики забрасывали автобусы с эвакуированными камнями, строили огненные баррикады. Как заметил доктор Комаровский, Украину охватил небывалый кризис моралиПодробности...
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