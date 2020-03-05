Генсек НАТО выступил с критикой России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что силы России и сирийские войска якобы ведут в Сирии «неизбирательные бомбардировки».

Столтенберг осудил Москву и Дамаск за бездоказательно приписываемые им «неизбирательные бомбардировки», а также заявил, что действия российских и сирийских сил якобы стали причиной «активизации движения беженцев в сторону Турции», передает ТАСС.

Напомним, в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии опровергли обвинения в адрес России и Сирии в «гуманитарном кризисе» в Идлибе.

Минобороны России заявило, что Запад выражает фальшивую озабоченность гуманитарной ситуацией в Сирии, тогда как реальную помощь сирийцам на освобожденных территориях оказывают только ЦПВС и законное правительство Сирии.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД