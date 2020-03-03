В ЦПВС опровергли обвинения в адрес России и Сирии в «гуманитарном кризисе» в Идлибе

Критика России и Сирии со стороны Турции и США о якобы миллионах беженцев и гуманитарном кризисе из-за обстановки в Идлибе несостоятельны, заявили в Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

«Многочисленные заявления и критика в адрес руководства Сирийской Арабской Республики и России со стороны представителей Турецкой Республики, европейских стран и США о якобы «миллионных» потоках беженцев и «гуманитарном кризисе» в результате обострения обстановки в зоне деэскалации Идлиб несостоятельны», – заявил руководитель ЦПВС контр-адмирал Олег Журавлев, передает РИА «Новости».

С начала 2020 года в Турцию из районов боевых действий переместились не более 35 тыс. человек, среди них есть много семей боевиков, подчеркнули в ЦПВС.

«За этот период средствами объективного контроля зафиксировано и местными жителями подтверждено, что покинули районы боевых действий и переместились: на территорию Турции - не более 35 тыс. человек (семьи боевиков террористических группировок)», – заявил Журавлев.

Журавлев пояснил, что ЦПВС ведет непрерывный круглосуточный мониторинг гуманитарной ситуации на севере Сирии на протяжении нескольких лет. Он опроверг сообщения о том, что ответные действия сирийской армии в Идлибе вызвали «гуманитарный кризис».

«Объективные фактические данные Центра примирения враждующих сторон в Сирии опровергают любые попытки заинтересованных стран или организаций использовать вынужденные ответные действия сирийских войск против террористов в идлибской зоне деэскалации в январе-феврале 2020 года для обвинений в якобы «гуманитарном кризисе». Данные заявления тенденциозны и абсолютно не соответствуют действительности», – подчеркнул руководитель Центра.

В то же время из-за операции Турции в Сирии свои дома покинули минимум 385 тыс. человек, преимущественно это оказались курды, добавили в ЦПВС.

«В результате захвата турками Афринской зоны (район проведения операции «Оливковая ветвь») данную территорию вынуждены были покинуть до 250 тыс. жителей, преимущественно курдов. А в ходе проведения турецкими вооруженными силами операции «Источник мира» районы традиционного проживания покинули более 135 тысяч человек в большинстве курдской национальности», – уточнил глава ЦПВС.

Напомним, в понедельник сирийская армия освободила Саракиб – важнейший населенный пункт на востоке Идлиба. После этого город вошла российская военная полиция.

До этого Дамаск объявил о закрытии неба над Идлибом, предупредив, что все самолеты будут восприниматься как вражеские и сбиваться. После сирийские военные сбили близ Саракиба беспилотник турецкого производства, который принадлежал протурецким боевикам.

Во вторник стало известно, что президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган встретятся 5 марта в Москве.