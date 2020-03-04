Генпрокурор Украины оказался на грани отставки из-за Порошенко

Созвано внеочередное заседание Верховной рады для рассмотрения вопроса о выражении недоверия генпрокурору Украины Руслану Рябошапке, сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков.

Заседание состоится 5 марта. Его созыва потребовали 150 депутатов Рады, передает РИА «Новости».

Сам Рябошапка считает, что для такого шага нет никаких оснований. Он заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не обсуждал с ним вопрос отставки.

При этом глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что Рябошапка может лишиться должности, так как не подписывает уведомление о подозрении экс-президенту Петру Порошенко.

Рябошапка заявил, что никто ему требований подписать подозрение не выдвигал.

«Никто никогда не давал мне никаких указаний подписывать или не пописывать подозрения», – сказал он.

Генпрокурора на Украине увольняет президент с согласия Верховной рады. Парламент может выразить недоверие генпрокурору Украины, что влечет его отставку.

Напомним, директор госбюро расследований Украины Роман Труба заявил, что Порошенко является свидетелем в 12 уголовных делах.

В украинском парламенте было зарегистрировано постановление о выражении недоверия генпрокурору.

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