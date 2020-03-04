Рада разрешила допуск иностранных военных на Украину

Верховная рада приняла законопроект, разрешающий присутствие иностранных военных на Украине в 2020 году для участия в многонациональных учениях.

За проект закона проголосовали 289 депутатов (требовалось не менее 226 голосов).

Чтобы документ вступил в силу, его должен подписать президент Украины Владимир Зеленский, передает РИА «Новости».

Напомним, украинский парламент также утвердил отставку главы правительства Алексея Гончарука. Кабмин, состав которого был обновлен, возглавил Денис Шмыгаль.

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