В «колыбели сирийской революции» начались столкновения

В провинции Дераа, которую считают «колыбелью сирийской революции», вспыхнули столкновения между сирийской армией и боевиками, которые контролируют некоторые части города Аль-Санамайн.

Утверждается, что именно сирийская армия и проправительственные силы атаковали боевиков. Операцией руководил Махер Асад, брат президента Сирии. По некоторым данным, в столкновениях погибли семь мирных жителей, однако информация не подтверждается, сообщает Al Jazeera.

Государственное информационное агентство Сирии SANA сообщило, что операция, проведенная силами безопасности и подразделениями полиции, «положила конец хаосу» в Аль-Санамайне.

Именно в провинции Дераа началось восстание девять лет назад. Она была оплотом оппозиции до 2018 года, когда правительственные силы при поддержке России взяли ее под контроль.

В октябре на маршруте патруля российской военной полиции произошли взрывы, пострадали двое сирийских силовиков.