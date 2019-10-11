Боевики взорвали две бомбы на маршруте российских военных в Сирии

Взрывы произошли на маршруте патруля российской военной полиции, пострадали двое сирийских силовиков, сообщил глава Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

С разницей в 20 минут были взорваны две бомбы, передает РИА «Новости».

В 10.25, когда автоколонна находилась в районе населенного пункта Анхуль (провинция Дераа), сработало самодельное безоболочное взрывное устройство. Отмечается, что взрыв произошел «вблизи автоколонны».

Российские военные не пострадали.

Второе взрывное устройство сработало, когда на место прибыли органы безопасности Сирии. Их машину повредило взрывом, двое сирийских силовиков получили легкие ранения.

Напомним, это не первый подобный инцидент в провинции Дераа.