ЕС согласился ускорить оказание Турции помощи для беженцев из Сирии

Глава Европейского совета Шарль Мишель провел переговоры с президентом Турции Тайипом Эрдоганом и пообещал ускорить оказание новой финансовой поддержки для беженцев из Сирии, говорится в заявлении Евросовета.

«Встреча была откровенной и необходимой. В центре переговоров находились миграционная ситуация на морских и сухопутных границах ЕС и кризис в Сирии. Необходимо снизить нынешнюю миграционную напряженность на границах Европы. Европа готова ускорить оказание поддержки сирийцам в Турции и принимающих их общинах», – цитирует заявление ТАСС.

В документе отмечается, что Мишель «вновь заявил о своей поддержке Греции, Болгарии и Кипру».

«Необходимо срочно добиться устойчивого прекращения огня и прочного политического урегулирования сирийского кризиса. Все стороны должны уважать международное гуманитарное право. Гуманитарный доступ крайне важен, и Европа готова предоставить дополнительную помощь внутренне перемещенным лицам в Идлибе», – сказано в заявлении Евросовета.

Турция после обострения в Идлибе прекратила сдерживать поток сирийских мигрантов в Европу, было объявлено о решении открыть границы с ЕС для беженцев. К вечеру воскресенья границу Турции с ЕС пересекли свыше 100 тыс. мигрантов.

В понедельник Греция обвинила Турцию в нарушении обязательств перед ЕС по мигрантам.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что президенту Турции не следует оказывать давление на ЕС, разыгрывая миграционную карту.

В МИД России заявил, что Россия готова внести свой вклад в решение проблемы миграции в Европе в связи с обострением ситуации в Сирии, но не за счет отказа от борьбы с терроризмом.

Глава НАТО заявил о необходимости пресекать нелегальную миграцию из Турции.