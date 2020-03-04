Депутаты устроили массовую драку в турецком парламенте из-за критики Эрдогана

В однопалатном законодательном органе Турции – Великом национальном собрании – депутаты устроили массовую драку, сообщил турецкий портал Milliyet.

По данным сайта, потасовка началась после того, как глава парламентской фракции Народно-республиканской партии (НРП) Энгина Озкоча негативно высказался в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает RT.

Видеозапись массовой драке опубликована на YouTube-канале Pusholder.

Ранее в парламенте Грузии женщина-депутат напала на свою коллегу.